La Santa Anna Trail de la Llosa de Ranes incorpora la modalidad de maratón
La carrera de montaña, que se celebrará el próximo 8 de febrero, contará con cuatro pruebas adaptadas a niveles de participación
La Llosa de Ranes acogerá el próximo domingo, 8 de febrero, una nueva edición de la Santa Anna Trail, una carrera de montaña organizada por el club Trifitness31 con la colaboración del ayuntamiento. Como principal novedad de este año, la prueba incorpora la modalidad Maratón, ampliando así la oferta deportiva de la competición.
La carrera contará con cuatro modalidades adaptadas a diferentes niveles de participación. La Maratón, con un recorrido de 40 kilómetros y 1.800 metros de desnivel, saldrá a las 8:00 horas. A las 9:00 horas tendrán lugar el resto de pruebas: el Trail de 20 kilómetros (+700 m), Sprint Trail de 13 kilómetros (+580 m) y la Caminata, también de 13 kilómetros. La salida es desde el Pabellón de Deportes.
El regidor de Esports, Christian Gil, ha comentado que «la incorporación de la modalidad de Maratón supone un paso importante en la evolución de la Santa Anna Trail y refuerza la apuesta del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes por el deporte y por actividades que ponen en valor el entorno natural». El regidor apuntó que esta carrera de montaña “permite que nuestro pueblo sea conocido entre los participantes de este deporte porque podrán disfrutar de un paraje privilegiado al aire libre».
Gil anima a los deportistas a participar en la prueba: «Queremos que sea una fiesta para todos y para todas: para quienes compiten y para los vecinos y vecinas del pueblo que salgan a participar y animar».
El recorrido transcurre por el paraje natural de la Llosa de Ranes, motivo por el cual desde la organización se recuerda la importancia de respetar el entorno y el medio natural El recorrido estará totalmente señalizado con cinta de colores llamativos, paneles informativos y señalización horizontal en algunos puntos.
La Santa Anna Trail de la Llosa de Ranes forma parte del circuito de carreras de montaña València Trail Race 2025-2026 y es la séptima prueba puntuable.
