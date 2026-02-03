La Vall Diversa y Compromís condenan el ataque tránsfobo registrado en Ontinyent

La detención de 14 jóvenes en Ontinyent por vejar y humillar a otro por un cambio de sexo ha sido condenado por la entidad la Vall Diversa y el grupo municipal de Compromís per Ontinyent.

Así, desde la Vall Diversa exponen que "nos hemos enterado de unos hechos muy graves ocurridos recientemente y nos quedamos sin palabras ante esta muestra de violencia. Observamos con preocupación como los delitos de odio no solo están aumentando, sino que se están normalizando, especialmente entre la población más joven. Como asociación, en estos momentos el que más nos preocupa es el estado físico y emocional de la persona que ha sufrido estas agresiones y vejaciones".

"Tampoco podemos entender el silencio que ha rodeado estos hechos, teniendo en cuenta que se remontan en el año 2024. Que una situación de esta gravedad haya tardado tanto a salir a la luz nos preocupa profundamente, porque el silencio también protege la violencia y deja las personas agredidas en una situación de mayor vulnerabilidad. A pesar de que desconocemos todos los detalles del caso, queremos poner el foco en la falta de medios y protocolos existentes en muchos ámbitos para hacer frente a situaciones como esta, así como en el silencio social que a veces dificulta poner fin", prosiguen.

"También queremos hacer una reflexión sobre el lenguaje: evitamos utilizar la palabra víctima porque, aunque describe una situación de violencia real, puede reducir la persona a la agresión sufrida. Hablamos de personas que han sufrido una agresión porque ponemos el foco en su dignidad, en su capacidad de recuperación y en el hecho que la responsabilidad es exclusivamente de quien ejerce la violencia, no de quien la sufre. Este caso no es un hecho aislado. Forma parte de una oleada de violencia que estamos viendo a escala global contra colectivos vulnerables, y especialmente contra las personas LGTBI+. Sin ir más lejos, esta misma semana hemos conocido también un caso de transfobia producido en un servicio médico a Gandia. Estas situaciones evidencian que todavía queda mucho de camino para recorrer en materia de respeto, educación y derechos humanos. Desde la Vall Diversa queremos dejar claro que continuaremos trabajando activamente para combatir los discursos de odio y para hacer red, protegernos y apoyarnos mutuo. Una de las cosas que más molesta al odio es que estemos unidas, organizadas y firmes ante la violencia", comentan.

"Además, queremos ofrecer nuestro acompañamiento y apoyo a la persona que ha sufrido estas agresiones, así como a cualquier otra persona que se encuentre en una situación parecida. La violencia no nos silenciará. La diversidad no es el problema: el odio sí", finalizan.

Apoyo a la víctima

Por otra parte, desde el grupo municipal Compromís per Ontinyent han trasladado su "más condena ante los hechos conocidos este martes, 3 de febrero, en relación con la humillación y vejación de una persona trans por parte de catorce jóvenes de 15 a 20 años en Ontinyent. Así mismo, transmitimos todo nuestro apoyo y acompañamiento a la víctima y su entorno ante estas muestras de odio e intolerancia, a través de reiteradas agresiones físicas y verbales, amenazas y humillaciones, informadas por la Policía Nacional".

"Los discursos de odio y señalamiento hacia el colectivo LGTBIQ+, y en concreto hacia las personas trans, desde sectores de la derecha y la extrema derecha, están generando un clima creciente de intolerancia y violencia, contrario a los derechos humanos y al respeto a la identidad de cada persona. Es por eso que exigimos una reflexión colectiva ante el auge de estos discursos y comportamientos, también en nuestra ciudad, así como una condena unánime de todo el Ayuntamiento de Ontinyent a estos hechos", apuntan.

"Paralelamente, consideramos urgente y necesario que se aumenten y se consolidan las iniciativas municipales orientadas a una mayor sensibilización y visibilización de la diversidad y las personas trans. Nuestro grupo político ha reclamado en reiteradas ocasiones trabajar en esta línea de forma más constante y ambiciosa. Instamos todos y todas las representantes municipales de todas las fuerzas políticas a adoptar una posición responsable, tanto en el Pleno Municipal como en otros espacios de debate, respecto a los discursos y posicionamientos expresados en relación con las personas trans", exponen.

"Las administraciones públicas, todas ellas, tienen la responsabilidad de transmitir una postura de respeto e integración de todas las personas en la sociedad, y dejar de lado discursos intolerantes y excluyentes, que impactan gravemente sobre los derechos humanos y la integridad de las personas. Estos discursos pueden ser utilizados como caldo de cultivo para la materialización de conductas intolerantes y violentas por parte de determinadas personas", defienden desde Compromís.

Noticias relacionadas

"Desde el grupo municipal Compromís por Ontinyent insistimos en nuestro absoluto apoyo a la víctima, y la condena más firme de los hechos. Pedimos una reflexión conjunta sobre la existencia de estas conductas también en Ontinyent, y la necesidad de implementar más campañas de sensibilización y medidas de detección para frenar hechos tan graves como estos. Así mismo, agradecemos la tarea realizada por la Comisaría de la Policía Nacional de Ontinyent, junto con el equipo de Extremismo Violento y Odio, perteneciendo a la Brigada Provincial de Información de València", apostillan.