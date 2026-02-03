Xàtiva acoge este viernes la III Jornada Internacional de Epidemiología y Salud Pública "Ciutat de Xàtiva"

La Casa de Cultura de Xàtiva acogerá este viernes 6 de febrero —a partir de las 10h —la III Jornada Internacional de Epidemiología y Salud Pública “Ciutat de Xàtiva”, un evento científico y divulgativo de referencia que convertirá la capital de la Costera en un espacio central de reflexión sobre la innovación en vigilancia epidemiológica, salud pública y prevención de conductas adictivas, especialmente en el ámbito de la población infantil y juvenil.

La jornada ha sido presentada hoy en rueda de prensa por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà i Boluda; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia, el doctor Vicente Gea Caballero; y el doctor José Vicente Benavent Cervera, también profesor de la VIU. Uno de los elementos más relevantes de la edición de este año será la participación institucional de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Diana Morant.

«Estas jornadas sitúan Xàtiva en el centro del debate científico y social sobre salud pública y prevención, a partir de una línea de investigación iniciada durante la pandemia con el análisis de aguas residuales, que permite anticipar tendencias con diez o quince días de ventaja», ha indicado el alcalde Roger Cerdà, quien ha subrayado que «esta herramienta ofrece información objetiva y basada en evidencias para orientar políticas de salud más eficaces».

La jornada se enmarca en el proyecto de análisis de aguas residuales en centros educativos de Xàtiva, una iniciativa pionera de vigilancia epidemiológica orientada a la detección objetiva del consumo de drogas y determinados fármacos en población adolescente de entre 12 y 18 años, que da continuidad a un estudio previo de carácter general realizado mediante colectores urbanos y que supone una evolución metodológica frente a las limitaciones de los sistemas tradicionales basados en encuestas y declaraciones de consumo, marcados por una elevada subjetividad.

Tal y como han explicado, el estudio se ha desarrollado mediante el análisis de muestras de aguas residuales recogidas en cuatro institutos de educación secundaria de Xàtiva y en un colector general de referencia, con muestreos bimensuales a lo largo de un año y diferenciando periodos lectivos y no lectivos. Los resultados, que se presentarán el viernes, han permitido identificar patrones temporales y variaciones de consumo, poniendo en evidencia el potencial de esta metodología como herramienta de vigilancia epidemiológica objetiva y como base para el diseño de políticas públicas, intervenciones sanitarias y estrategias de prevención basadas en datos reales y contrastados.

El doctor Vicente Gea, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la VIU, ha remarcado que «este estudio generará un conocimiento científico de gran impacto, tanto a nivel local como internacional, con resultados fiables gracias al trabajo coordinado de muchos profesionales». Gea también ha destacado su importancia «en un contexto sensible, especialmente en infancia y adolescencia, alineado con el Plan de Salud Mental», y ha asegurado que «la información obtenida no es un fin en sí mismo, sino una base sólida para impulsar programas de intervención, promocionar estilos de vida saludables y mejorar la salud de la población».

Por su parte, el doctor José Vicente Benavent ha explicado que el estudio «ha evolucionado del colector central de la ciudad al análisis en centros educativos, permitiendo conocer en condiciones reales el consumo de drogas y fármacos». Benavent ha remarcado «la importancia de contar con los principales expertos nacionales para interpretar los resultados y darles contexto».

Una jornada científica y divulgativa de referencia

El programa se abrirá con la recepción institucional con la participación del alcalde Roger Cerdà; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia, doctor Vicente Gea Caballero; el director de Servicios de Global Omnium, Juan Francisco Maestre Picón; la directora de Enfermería del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Yolanda Orts Grimaldos; y la vicesecretaria provincial de SATSE Valencia, María Eugenia de Paz Roca.

La jornada continuará con la conferencia “Metodologías innovadoras de análisis de aguas: detección y análisis de microplásticos en aguas residuales”, a cargo de la doctora Esther Méndez Belinchón, responsable de Innovación en el Área de Servicios de Global Omnium, seguida de la presentación de resultados del proyecto de análisis de sustancias en aguas residuales en los centros educativos de Xàtiva, que ofrecerá la doctora Elisabet Navarro Tapia, directora del Máster en Inmunoterapia y Vacunas de la VIU.

Posteriormente tendrá lugar la mesa redonda “De las tecnologías de análisis a la vigilancia epidemiológica y la prevención de adicciones”, moderada por el doctor Vicente Andreu Fernández, director de Investigación de la VIU y profesor titular de Epidemiología y Salud Pública. En ella participarán la doctora Esther Méndez Belinchón (responsable de Innovación en el Área de Servicios de Global Omnium); el doctor Óscar Zurriaga Llorens (Sociedad Española de Epidemiología); el doctor Víctor Villanueva Blasco (director del Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias y otras Adicciones de la VIU); y la doctora Montserrat Cañabate Ros (decana adjunta de Enfermería, Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Católica de Valencia e infermera especialista en Salud Mental).

La jornada se completará con la conferencia “Promoción de la salud y estrategias de prevención de adicciones y reducción de consumos en adolescentes en el ámbito local”, impartida por el doctor Antonio Vidal Infer, psicólogo, profesor titular de la Universidad de Valencia y director del Centro Internacional de Transferencia de Tecnología en Adicciones (ITTC España).

El acto de clausura, a partir de las 13:30 horas, estará a cargo de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant Ripoll; el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà Boluda; el vicerrector de Investigación, Transferencia e Internacionalización de la VIU, doctor José Martí Parreño; y el consejero delegado de Global Omnium, Dionisio García Comín.