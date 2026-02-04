Acuerdan reforzar la presencia policial en Xàtiva por el aumento de la criminalidad

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha trasladado al subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, "la necesidad de incrementar la presencia policial y reforzar los efectivos en la ciudad, especialmente en el diseminado de Bixquert, ante la preocupación existente por la evolución de la criminalidad durante 2025 y la percepción de inseguridad manifestada por parte de la ciudadanía".

La petición se ha formulado en el transcurso de la Junta Local de Seguridad, celebrada esta mañana en Xàtiva, en la que el primer edil ha expuesto "el clima de inquietud detectado en diferentes zonas del término municipal, así como la conveniencia de intensificar las actuaciones coordinadas entre los distintos cuerpos para mejorar la prevención, la vigilancia y la respuesta ante los delitos. Durante la reunión se abordaron diversas problemáticas que afectan a la convivencia, como los robos en áreas diseminadas, determinados casos de ocupación de viviendas y los conflictos asociados a zonas de ocio en periodos de alta afluencia, subrayándose la importancia de actuar de forma conjunta para reforzar la sensación de seguridad".

Además de alcalde y subdelegado, en la reunión estuvieron presentes la primera teniente de alcalde Amor Amorós; la concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo; el inspector jefe accidental de la Comisaría de la Policía Nacional, Alejandro Cantador, junto con otros inspectores del Cuerpo Nacional de Policía; el teniente coronel de la Guardia Civil, Jerónimo Pacheco, junto con el capitán Juan Martínez y otros mandos del instituto armado; el inspector jefe de la Policía Local, Rafael Valor y otros representantes de Policía Local y Ayuntamiento.

"El subdelegado del Gobierno tomó nota de las peticiones trasladadas por el alcalde y se comprometió a prestar especial atención a la situación de Xàtiva, valorando las necesidades planteadas y manteniendo la coordinación entre Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional", comentan desde el consistorio.

Por su parte, el teniente coronel de la Guardia Civil, Jerónimo Pacheco, destacó "la importancia de que las personas afectadas por cualquier hecho delictivo formalicen la correspondiente denuncia, ya que este paso resulta fundamental para activar los mecanismos de investigación y ajustar los dispositivos de seguridad".

Asimismo, representantes de la Delegación del Gobierno recomendaron el uso de la aplicación móvil Alertcops "como herramienta para facilitar la comunicación directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad en situaciones de riesgo o emergencia".

Desde el consistorio se reiteró "la disposición a seguir trabajando de manera coordinada con todas las administraciones y cuerpos policiales para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población, así como para impulsar acciones que contribuyan a mejorar la percepción de protección en todos los barrios y diseminados del municipio".