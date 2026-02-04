El CAX Orientació arranca la temporada con dos nuevas medallas en la prueba de Biar
El club de Xàtiva se alza con una plata y un bronce en la primera competición de la Lliga Autonòmica de la Comunitat Valenciana
El CAX Orientació se estrenará el próximo fin de semana en la 1ª división de la liga LEOP
La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva (CAX) ha arrancado la temporada con fuerza y en la primera prueba de la temporada 2026 ha conseguido dos medallas, una plata y un bronce. En la carrera de Larga Distancia, Edu Sanchis llegaba segundo en la categoría M-45 y Aitana Benito quedaba tercera en la categoría F-12. La temporada de orientación 2026 arrancaba el pasado fin de semana en el municipio de Biar (Alacant), con una prueba organizada por el club Colivenc, en la que participaron más de 560 orientadores que pertenecían a una treintena de equipos del País Valenciano, Región de Murcia y Castilla-La Mancha, ya que era el inicio de la LACV (Lliga Autonòmica de la Comunitat Valenciana) y de la LSE (Liga Sudeste).
El CAX Orientació comenzaba la temporada con nuevas incorporaciones al equipo, que empezaban a disfrutar de la experiencia de las carreras con mapa y brújula, y se encontraron con una combinación de varios tipos de terreno: bosque, terreno claro y campos de cultivo con detalles rocosos donde el suelo permitía buena transitabilidad. Aunque no llovió por la mañana, sí que destacaron las bajas temperaturas y alguna que otra ráfaga de viento.
Pero la meteorología no fue impedimento para el buen arranque de la temporada del CAX Orientació. El equipo setabense conseguía 2 medallas en la primera prueba de la temporada en la modalidad de Larga Distancia. Edu Sanchis en la categoría M-45 llegaba en la 2ª posición y Aitana Benito en 3.º lugar en la categoría F-12. También consiguieron buenos resultados Arnau Benito, que en la categoría M-16 se situaba en la 4ª posición; y Òscar Arnau, en M-21B, obtenía la 5ª plaza. La participación de más de 25 corredores del CAX y los buenos resultados generales permitió al equipo de Xàtiva enfilarse a lo alto de las clasificaciones de la LACV y de la LSE. En la Lliga Autonòmica se sitúa dentro del Top 3 y en la Liga del Sudeste, con más de 790 puntos, conseguía situarse en la 5ª posición. El club setabense no había empezado nunca con tanta fuerza y tan arriba en las clasificaciones. En definitiva, el CAX Orientació coge buenas sensaciones de cara al debut en la 1ª División de la LEOP (Liga Española De Orientación a pie) el próximo fin de semana en el Pinós.
Al finalizar la carrera de Biar, se hizo entrega de los premios de la LACV de la Temporada 2025 donde Arnau Benito (M-14) y Paco Aragón (M-45) recogían el Diploma acreditativo, puesto que en la clasificación final individual los dos quedaron en la 2ª posición.
Liga Española
En la LEOP (Liga Española de Orientación a pie), el CAX Orientació debutará el fin de semana del 7 y 8 de febrero en tierras alicantinas. El Pinós acogerá el XV Premio Internacional de Orientación de la CV – Villa de Pinoso y las pruebas serán puntuables tanto para el ranking nacional como para el World Ranking Event. La FEDOCV será la organizadora de este acontecimiento, en el cual se superan las 1.000 inscripciones. Esta temporada 2026, el CAX Orientació se estrenará en la división de plata de la orientación española con el objetivo de luchar por la permanencia en la 1ª División LEOP.
El CAX Orientació también participará en la primera prueba de la LETO (Liga Española de Trail-O). Una modalidad de orientación inclusiva donde la precisión y la velocidad mental marcan la diferencia. La prueba se desarrollará el sábado 7 de febrero por la tarde, en el Pinós y también será puntuable para la LATO (Liga Autonómica de Trail-O).
