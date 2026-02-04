El CEIP Sant Vicent Ferrer de Agullent tendrá una instalación fotovoltaica propia

El Ayuntamiento de Agullent dotará el Colegio Público Sant Vicent Ferrer de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo gracias a una nueva subvención concedida por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana dentro del Pla Edificante, por un importe total de 51.473,88 euros, que permitirá financiar íntegramente la actuación.

"La instalación fotovoltaica se ubicará a los techos del edificio del centro educativo y permitirá avanzar hacia el autoabastecimiento energético, reduciendo el consumo eléctrico convencional y apostando por un modelo más sostenible y eficiente. Esta actuación se enmarca dentro de las políticas municipales de mejora de las equipaciones públicas y de fomento de las energías renovables", exponen desde el consistorio.

"Esta nueva inversión se suma a los más de 400.000 euros otorgados por la Consellería de Educación y ejecutados por el Ayuntamiento de Agullent durante el año 2024 al CEIP San Vicente Ferrer, también dentro del Pla Edificante. Estas actuaciones permitieron una importante modernización del centro educativo", prosiguen.

Noticias relacionadas

"Entre las mejoras realizadas destacan la adecuación de los patios, la mejora de la accesibilidad, la renovación de techos y carpintería exterior, así como la mejora de la climatización del colegio, contribuyendo a ofrecer unas instalaciones más seguras, accesibles y adecuadas para la comunidad educativa", apostillan las fuentes municipales consultadas.