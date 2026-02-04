Condena pública contra los 14 autores del ataque tránsfobo registrado en Ontinyent
El Ayuntamiento emite un comunicado refiriéndose a los hechos, como ya hicieron ayer desde Compromís y la Vall Diversa
El caso de acoso tránsfobo protagonizado por 14 menores en Ontinyent contra otro tras un cambio de sexo ha causado una ola de solidaridad en la capital de la Vall d'Albaida y una condena pública por parte de las administraciones.
Así, desde el Ayuntamiento han emitido un comunicado refiriéndose a lo ocurrido: "Expresamos nuestra solidaridad y apoyo tanto a la víctima como su familia por un ataque cruel e injustificable, y ponemos a su disposición todos los recursos municipales que necesitan. Nadie tiene que sufrir violencia, acoso o discriminación para ser quién es o para vivir su identidad libremente. Condenamos rotundamente los hechos sufridos por un joven, vecino de Ontinyent. Son unos hechos que atentan contra la dignidad, los derechos y la convivencia democrática".
"La diversidad es un valor que nos enriquece como sociedad. El odio y la intolerancia no pueden marcar el futuro de nuestros jóvenes, y es responsabilidad de todas y todos educar en el respeto, la empatía y la igualdad. Las instituciones, como no puede ser de otra manera, debemos actuar con determinación ante cualquier vulneración de los derechos fundamentales. La libertad y la dignidad de las personas tienen que ser siempre garantizadas y protegidas", prosiguen desde el consistorio.
"Es por ello que queremos reconocer y felicitar la eficaz actuación de la Policía Nacional, porque su implicación ha sido clave para el esclarecimiento de los hechos. Pensamos que la seguridad y la protección de las víctimas tienen que ser siempre una prioridad. El Ayuntamiento de Ontinyent reafianza su implicación con el logro de una sociedad tolerante, inclusiva y libre de violencia y discriminación", apostillan las fuentes municipales consultadas.
Ayer, el grupo municipal Compromís per Ontinyent y la asociación La Vall Diversa también condenaron los hechos.
- Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox