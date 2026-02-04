El caso de acoso tránsfobo protagonizado por 14 menores en Ontinyent contra otro tras un cambio de sexo ha causado una ola de solidaridad en la capital de la Vall d'Albaida y una condena pública por parte de las administraciones.

Así, desde el Ayuntamiento han emitido un comunicado refiriéndose a lo ocurrido: "Expresamos nuestra solidaridad y apoyo tanto a la víctima como su familia por un ataque cruel e injustificable, y ponemos a su disposición todos los recursos municipales que necesitan. Nadie tiene que sufrir violencia, acoso o discriminación para ser quién es o para vivir su identidad libremente. Condenamos rotundamente los hechos sufridos por un joven, vecino de Ontinyent. Son unos hechos que atentan contra la dignidad, los derechos y la convivencia democrática".

Condena pública contra los 14 autores del ataque tránsfobo registrado en Ontinyent / Levante-EMV

"La diversidad es un valor que nos enriquece como sociedad. El odio y la intolerancia no pueden marcar el futuro de nuestros jóvenes, y es responsabilidad de todas y todos educar en el respeto, la empatía y la igualdad. Las instituciones, como no puede ser de otra manera, debemos actuar con determinación ante cualquier vulneración de los derechos fundamentales. La libertad y la dignidad de las personas tienen que ser siempre garantizadas y protegidas", prosiguen desde el consistorio.

"Es por ello que queremos reconocer y felicitar la eficaz actuación de la Policía Nacional, porque su implicación ha sido clave para el esclarecimiento de los hechos. Pensamos que la seguridad y la protección de las víctimas tienen que ser siempre una prioridad. El Ayuntamiento de Ontinyent reafianza su implicación con el logro de una sociedad tolerante, inclusiva y libre de violencia y discriminación", apostillan las fuentes municipales consultadas.

Noticias relacionadas

Ayer, el grupo municipal Compromís per Ontinyent y la asociación La Vall Diversa también condenaron los hechos.