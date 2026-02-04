Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Causa danaTiempo ValenciaFalsificación ITVNómina LlorcaLluvias C. ValencianaSeguridad vial ValènciaColas padrónSagunt LUXBaliza V16Renta 2025
instagramlinkedin

La cooperativa de Llutxent-Otos lanza dos becas para técnicos agrarios

Dirigidas a estudiantes de FP o universidad menores de 30 años, las becas de la cooperativa cubrirán los cursos académicos 2025-2026 y 2026-2027, con una ayuda mensual de 350 euros.

La cooperativa de Llutxent-Otos lanza dos becas para técnicos agrarios

La cooperativa de Llutxent-Otos lanza dos becas para técnicos agrarios / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Llutxent

La Cooperativa del Camp de Llutxent-Otos C.V., integrada dentro de Univall Coop.V. y socia de Anecoop, ha aprobado la convocatoria de dos becas dirigidas a técnicos agrarios. "Con esta iniciativa, la entidad refuerza su compromiso con el futuro del sector que pasa ineludiblemente por atraer talento joven al campo, tecnificar y profesionalizar la agricultura y promover el relevo generacional", exponen desde la organización.

Las mismas fuentes explican que "las becas están dirigidas a alumnado que cursa tanto estudios universitarios, como Formación Profesional, con un periodo de vigencia de dos años, correspondientes a los cursos académicos 2025-2026 (con carácter retroactivo desde el 1 de octubre de 2025) y 2026-2027".

"Según se establece en las bases, pueden presentarse a esta convocatoria estudiantes con una edad máxima de 30 años que, a la finalización de las becas, desarrollarán su actividad en la cooperativa y realizarán las prácticas en la misma o en el lugar que la entidad convocante considere oportuno. La cuantía será de 350 euros mensuales durante el periodo académico (la no finalización de los estudios implica la devolución del importe de la beca)", prosiguen.

Y desde la cooperativa también destacan que "se trata de una propuesta pionera en España en el ámbito de la empresa cooperativa ya que, más allá de becar el tramo de las prácticas laborales, cubre también los dos últimos años de estudios en cada una de las modalidades, con una ayuda económica mensual".

"Para la evaluación de solicitudes de las personas aspirantes, la cooperativa ha establecido como criterios de baremación el tipo de estudios que se estén realizando o se comiencen a estudiar (grado medio, grado superior o universidad); la acreditación de conocimiento del idioma valenciano; o la vinculación previa a la cooperativa (socio/a o hijo/a de socio)", comentan.

El plazo de presentación de solicitudes fijado en la convocatoria comprende del 9 al 23 de febrero inclusive. Las personas interesadas pueden solicitar más información y hacer llegar su solicitud a la dirección de correo electrónico info@coopllutotos.com

Noticias relacionadas

Juan Canet, presidente de la cooperativa ha destacado que “El campo necesita profesionales cada vez mejor preparados. Con el lanzamiento de estas becas reforzamos nuestro compromiso con la formación y la profesionalización como pilares fundamentales para el futuro de nuestro sector, impulsando la incorporación de talento joven y capacitado y favoreciendo el relevo generacional para avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y resiliente”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
  2. Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
  3. Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
  4. Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
  5. El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
  6. Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes
  7. Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
  8. Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox

El CEIP Sant Vicent Ferrer de Agullent tendrá una instalación fotovoltaica propia

El CEIP Sant Vicent Ferrer de Agullent tendrá una instalación fotovoltaica propia

El CAX Orientació arranca la temporada con dos nuevas medallas en la prueba de Biar

El CAX Orientació arranca la temporada con dos nuevas medallas en la prueba de Biar

Aviso especial de la Aemet ante otro nuevo tren de borrascas: "No se ve el final de esta situación", que en Valencia dejará mucho viento y temperaturas altas

Aviso especial de la Aemet ante otro nuevo tren de borrascas: "No se ve el final de esta situación", que en Valencia dejará mucho viento y temperaturas altas

El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana

El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana

Feliu Terol, del Bádminton Xàtiva, alcanza los cuartos de final del Spanish Open U17 de Benalmádena

La cooperativa de Llutxent-Otos lanza dos becas para técnicos agrarios

La cooperativa de Llutxent-Otos lanza dos becas para técnicos agrarios

Condena pública contra los 14 autores del ataque tránsfobo registrado en Ontinyent

Condena pública contra los 14 autores del ataque tránsfobo registrado en Ontinyent

Condemna pública contra els 14 autors de l’atac trànsfob registrat a Ontinyent

Condemna pública contra els 14 autors de l’atac trànsfob registrat a Ontinyent
Tracking Pixel Contents