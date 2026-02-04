La cooperativa de Llutxent-Otos lanza dos becas para técnicos agrarios

La Cooperativa del Camp de Llutxent-Otos C.V., integrada dentro de Univall Coop.V. y socia de Anecoop, ha aprobado la convocatoria de dos becas dirigidas a técnicos agrarios. "Con esta iniciativa, la entidad refuerza su compromiso con el futuro del sector que pasa ineludiblemente por atraer talento joven al campo, tecnificar y profesionalizar la agricultura y promover el relevo generacional", exponen desde la organización.

Las mismas fuentes explican que "las becas están dirigidas a alumnado que cursa tanto estudios universitarios, como Formación Profesional, con un periodo de vigencia de dos años, correspondientes a los cursos académicos 2025-2026 (con carácter retroactivo desde el 1 de octubre de 2025) y 2026-2027".

"Según se establece en las bases, pueden presentarse a esta convocatoria estudiantes con una edad máxima de 30 años que, a la finalización de las becas, desarrollarán su actividad en la cooperativa y realizarán las prácticas en la misma o en el lugar que la entidad convocante considere oportuno. La cuantía será de 350 euros mensuales durante el periodo académico (la no finalización de los estudios implica la devolución del importe de la beca)", prosiguen.

Y desde la cooperativa también destacan que "se trata de una propuesta pionera en España en el ámbito de la empresa cooperativa ya que, más allá de becar el tramo de las prácticas laborales, cubre también los dos últimos años de estudios en cada una de las modalidades, con una ayuda económica mensual".

"Para la evaluación de solicitudes de las personas aspirantes, la cooperativa ha establecido como criterios de baremación el tipo de estudios que se estén realizando o se comiencen a estudiar (grado medio, grado superior o universidad); la acreditación de conocimiento del idioma valenciano; o la vinculación previa a la cooperativa (socio/a o hijo/a de socio)", comentan.

El plazo de presentación de solicitudes fijado en la convocatoria comprende del 9 al 23 de febrero inclusive. Las personas interesadas pueden solicitar más información y hacer llegar su solicitud a la dirección de correo electrónico info@coopllutotos.com

Juan Canet, presidente de la cooperativa ha destacado que “El campo necesita profesionales cada vez mejor preparados. Con el lanzamiento de estas becas reforzamos nuestro compromiso con la formación y la profesionalización como pilares fundamentales para el futuro de nuestro sector, impulsando la incorporación de talento joven y capacitado y favoreciendo el relevo generacional para avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y resiliente”.