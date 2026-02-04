La Cursa Solidària de les Dones de Ontinyent abre inscripciones para mantener la elevada participación de los últimos años

La Cursa Solidària de les Dones de Ontinyent abrirá este jueves 5 de febrero las inscripciones para la que será la tercera edición organizada y coordinada desde la concejalía de Igualdad, con el objetivo y aspiración de repetir el éxito de las dos primeras ediciones y volver a rondar las 1000 mujeres participantes. Al igual que en la edición anterior, se volverá a contar con dorsales a precios muy reducidos, de 2 euros sin camiseta o 5 euros con camiseta.

La regidora de Igualdad, Paula Soler, destacaba la buena acogida a las dos ediciones realizadas con el actual formato, “en el que es directamente el ayuntamiento el que organiza la carrera y una apuesta para disfrutar de una jornada lúdica y reivindicativa en positivo, una fiesta abierta a todas las mujeres de todas las edades, y con la opción de disfrutar de esta fiesta deportiva, bien en la modalidad de carrera competitiva, como de manera más relajada en la modalidad de caminata no competitiva”.

Las inscripciones se podrán hacer desde el 5 de febrero en la página web de Multiesport.es con el mismo precio que en las ediciones anteriores: 5 euros por la modalidad con camiseta, de los cuales un euro va destinado a las entidades que forman parte del consejo de las mujeres y dos euros sin camiseta, de los que también un euro tendrá el mismo destino. La regidora recordaba que “la camiseta es atemporal, y, por tanto, las mujeres que ya la tienen la pueden reutilizar, y quienes quieran una nueva con el mismo diseño también la pueden adquirir”.

Tanto la modalidad de carrera competitiva de 5 km o una marcha/caminata no competitiva tendrán la misma distancia, con idéntico recorrido urbano que los últimos años, pasando por la calle Mayor, la Plaza la Concepción, calle Sant Antoni, puente de Santa Maria o mirador de Sant Rafel, entre otros, con un tiempo máximo para completarla de una hora y media y los mismos puntos de animación. La competitiva es para mujeres a partir de 18 años, mientras que a la no competitiva pueden participar mujeres de cualquier edad, así como hombres nacidos hasta el 2020, y también se podrá ir acompañadas de perros.

Como novedad de este año, el reparto de dorsales se hará a la Casa del Delme, el viernes 6 de marzo de 18:30 a 20:30 y sábado 7 de marzo de 11:00 a 13:30 horas. Igualmente, se contará como “speaker” con Marta Tortosa, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y fundadora de Anima, Asociación Cáncer Ontinyent, de la que es vicepresidenta y coordinadora de gestión y administración. Su trabajo profesional ha obtenido reconocimientos y premios internacionales; y en cuanto a Anima, la asociación ha sido destacada en medios nacionales por su enfoque integrativo pionero en España.

Paula Soler tenía palabras de agradecimiento para las diversas personas y entidades que colaboran, entre las que están la Diputació de València; el pacto de Estado contra la Violencia de género; el Centro Ocupacional (que vuelve a elaborar los trofeos de la carrera), las empresas colaboradoras como MD Estudio y Lurbel con los premios para las ganadoras; el grupo Batukem; Maria Donat Studio; la Asociación Fotográfica de Ontinyent; la Escuela de Música Ad Libitum; la Agrupación Musical de Ontinyent; la Unión Artística Musical; así como a las concejalías de Servicios Municipales, Sostenibilidad y Seguridad Ciudadana.