El Eset Ontinet se refuerza con el fichaje de Jaime Fernández

El Ontinyent Club de Bàsquet ha llegado un acuerdo con el jugador Jaime Fernández para sumarse al Eset Ontinet para lo que resta de la temporada de Tercera FEB. El jugador exterior llega para reforzar al equipo después de la lesión de Marcos Taeño, que todavía forma parte del club, pero se mantendrá alejado de la pista de juego durante los próximos meses.

Jaime Fernández Hernández (2002, Madrid) tiene una gran experiencia en la categoría. En la temporada 2020/2021 debutaba en la antigua Liga EBA con Estudio CD. Su trayectoria continuaba en los clubes CD UBI Concordia Baloncesto, Chantada CB, CP Peñarroya-Plueblonuevo, Huelva Comercio y en AD Moraleja CB. Todos ellos en Liga EBA o Tercera FEB.

El nuevo fichaje ya está en Ontinyent trabajando con el resto de sus compañeros de equipo. Este domingo, la afición del Eset Ontinet podrá conocer al nuevo jugador. A las 18.30 horas, en el pabellón Fernando Rubio, los de Sama recibirán al CA Montemar, un rival directo en la clasificación. El equipo del Ontinyent CB volverá a la competición después de una jornada de descanso.

Noticias relacionadas

Las chicas del Eset Ontinet, que siguen invictas en la competición. / Ontinyent CB

En cuanto al Eset Ontinet femenino, el equipo ha sumado una nueva victoria, manteniéndose como el único equipo del grupo E de Preferente que se mantiene invicto. Las ontinyentinas ganaban en casa del CB Aspe por un 48-56. Esta semana, el equipo dirigido por Tono Amador tendrá una doble cita. El próximo sábado, las chicas del Eset femenino recibirán en el pabellón Fernando Rubio al Bàsquet San Gabriel. Será a las 19.30 horas. Solo unas horas después, el domingo a las 10.45 horas, visitará al CBI Elche en el pabellón El Toscar de la ciudad alicantina.