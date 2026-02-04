Feliu Terol, del Bádminton Xàtiva, alcanza los cuartos de final del Spanish Open U17 de Benalmádena

El jugador del Club Bádminton Xàtiva Feliu Terol llegó a los cuartos de final en el torneo Spanish Open U17, celebrado del 28 de enero al 1 de febrero en la localidad malagueña de Benalmádena. El deportista setabense volvió a participar en un evento de este tipo consiguiendo unos magníficos resultados que le han servido para colocarse en el segundo puesto del ranking nacional sub-17 en la prueba de individual masculino. El torneo reunió a numerosos deportistas de ámbito nacional e internacional, sumando un total de once nacionalidades diferentes entre los participantes.

En individual, Feliu se enfrentó en primera ronda al deportista Martin Fenoll en un partido muy igualado, que se decantó por 22-20 y 21-17 para el jugador del CB Xàtiva, que declaró tras el encuentro que no había tenido buenas sensaciones en esta primera toma de contacto con la pista. En la siguiente ronda, dieciseisavos de final, se cruzó con el polaco Kacper Grabarz, al que venció con autoridad por 21-13 y 21-7, en un partido donde Feliu se reencontró con las buenas sensaciones y terminó con confianza de cara a la siguiente ronda. En octavos de final se cruzó con el jugador de origen alemán Aaron Winter, en un partido en el que el setabense desplegó un gran juego que le llevó a imponerse en el primer set por 21-11. El alemán reaccionó en el segundo y apretó un poco más, pero Feliu resolvió muy bien en los últimos rallys del partido para cerrar el encuentro con 21-18 y plantarse en cuartos de final sin ceder ningún set.

El partido de cuartos de final lo enfrentó al cabeza de serie número uno del torneo, el danés Axel Boesen. Un jugador de gran nivel, que lo dejó patente a lo largo de toda la competición, pues ningún oponente logró pasar de los siete puntos, salvo en la semifinal. En el caso de Feliu, pese a realizar un gran primer set con rallys muy disputados, Axel se impuso por 21-5. Ya en el segundo set las cosas se complicaron. El setabense se lanzó al suelo a por un volante con la mala fortuna de golpearse en la frente y nariz, provocándole el sangrado y viéndose obligado a retirarse consiguiendo la quinta plaza y un buen puñado de puntos que le han servido para colocarse en el segundo puesto del ranking nacional.

El setabense Feliu Terol golpea el volante de bádminton en un partido. / Javier Alcázar

Feliu Terol también participó en la prueba de dobles masculino, que jugó junto a Germán Ripoll, del CB Teulada. Consiguieron superar la ronda de dieciseisavos de final tras ganar a la pareja formada por Guillermo Fernández y Fernando Mur por 21-10 y 21-11. En la ronda de octavos se enfrentaron al dúo sueco formado por Casper Bohlin y Helge Vaihinger, que se impusieron a los valencianos por un doble 21-8. Finalmente, Feliu y Germán consiguieron la novena plaza en la prueba de dobles masculino.

En el dobles mixto, Feliu compitió junto a Alicia Brao, del CB Las Torres, donde accedieron hasta segunda ronda, en la que se cruzaron con la pareja alemana integrada por Joey Kobylanski y Franziska Marie Drees en un partido muy disputado. En esta ocasión, la fortuna no estuvo de parte de Feliu y Alicia, que cedieron en dos sets muy igualados por 21-16 y 21-17. De este modo se cierra una nueva competición de carácter internacional para Feliu Terol que sigue progresando en su juego y mostrando un gran nivel en todas las pruebas en las que participa.

Jocs Esportius categoría benjamín

El pasado sábado 30 de enero se disputó en Enguera la 2ª Jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en la categoría benjamín. Hasta allí viajaron cuatro deportistas del Club Bádminton Xàtiva: Daniela Codorniu, Nera Soro, Pablo Esplugues y Uriel Alcázar, acompañados de Asier Vercher de las Escuelas Deportivas Municipales de Bádminton Xàtiva. En esta segunda jornada, los deportistas del club setabense consiguieron el 50% de victorias en las pruebas de dobles y el 20% en las individuales. El CB Xàtiva destaca que "los resultados son lo menos relevante de la jornada, lo realmente positivo es que las dos deportistas que participaron por primera vez en este tipo de torneo se divirtieron y quedaron con ganas de participar en una nueva jornada y seguir mejorando. Y el resto de jugadores continúa igual de ilusionados y divirtiéndose como el primer día con el bádminton al tiempo que van adquiriendo nuevas habilidades y mejorando su juego".

Próximas competiciones

Xàtiva se convertirá el próximo sábado, 7 de febrero, en el epicentro del bádminton en la Comunitat Valenciana con la celebración del Máster Territorial Sub-13 y Sub-17, primer torneo puntuable para el ranking nacional que se disputa en tierras valencianas en la nueva temporada 2026. El torneo reunirá en las instalaciones del Pabellón Municipal Francisco Ballester a un total de 87 deportistas provenientes de diversas comunidades autónomas. La competición se iniciará a las 9 horas y tiene previsto que las finales se disputen a partir de las 18.30 horas. Desde el Club Bádminton Xàtiva invitan a todos los aficionados al deporte a compartir una jornada de bádminton apoyando a los deportistas setabenses y disfrutando del resto de partidos del torneo.