Once localidades de la Costera y la Vall d’Albaida acogerán jaulas para combatir la sobrepoblación de jabalíes

Once localidades de la Costera y la Vall d’Albaida han sido incluidas en la segunda fase del plan de control de jabalíes implantado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, una segunda fase que incorpora la colocación de sistemas homologados de captura tipo caja o jaula, que se van a instalar en los sitios donde la caza no resulta una solución suficiente. La conselleria ha delimitado 14 zonas para instalar las jaulas, y entre estas zonas se encuentran la de Xàtiva (zona 8), que abarca otras localidades de la Costera como Cerdà, el Genovés, la Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Llocnou d’en Fenollet, Novetlè, Torrella, Vallés y la capital de la comarca; así como algunas de la Ribera, como l’Énova, Manuel y Senyera. Ontinyent es la zona 9, que abarca la capital de la Vall d’Albaida.

La sobrepoblación de jabalíes afecta a estas comarcas, en las que se impulsan batidas de caza para combatir esta problemática. Precisamente, el pasado mes de enero la Sociedad de Cazadores el Orión de Xàtiva organizó el pasado día 17 una batida en la zona de Bixquert, en la que participaron unos 45 cazadores.

El conseller Martínez Mus en la presentación de las medidas para controlar la sobrepoblación de jabalíes. / GVA

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, anunció esta segunda fase del plan durante la presentación del balance contra la sobrepoblación de jabalíes realizada en Segorbe, afirmó que con esta segunda fase “se trata de actuar de forma selectiva y basada en criterios técnicos, allí donde es necesario reforzar el control poblacional”. Así, se establece un sistema previo de fototrampeo durante dos semanas, que permite evaluar la presencia y número de ejemplares. En función de los resultados y con la autorización de los propietarios de las parcelas, se procederá a la instalación de las jaulas, cuya gestión se encarga a la empresa pública Vaersa. La Generalitat ha definido 14 zonas de actuación prioritaria, que afectan a 155 municipios.

La Generalitat Valenciana continúa con el despliegue del plan de choque para combatir la peste porcina africana y la sobrepoblación de jabalíes con la incorporación de 16 rutas de recogida de jabalíes y la activación de esta segunda fase con jaulas en 14 zonas prioritarias dentro del plan de control de la especie, según confirmó Martínez Mus, quien explicó que “estas medidas urgentes y coordinadas a las que destinamos 6 millones de euros permiten actuar de manera eficaz en todo el territorio” frente a la sobrepoblación de jabalíes para reducir los riesgos sanitarios, económicos y ambientales asociados a esta especie, especialmente ante la amenaza de expansión de la peste porcina africana, apuntó.

Ayudas por ejemplar cazado

El vicepresidente subrayó que el dispositivo se articula con dos grandes medidas. La primera, el fomento de la caza con ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.

Una medida que tiene como complemento un servicio de control de fauna y una unidad logística para la recogida y destrucción de cadáveres, coordinación de todas las actuaciones y su monitorización de la evolución de las poblaciones de jabalíes. En el marco de este plan, a los puntos habilitados desde principios de enero se han sumado 16 rutas de recogida que ya están en marcha. “El dispositivo ya cuenta con 85 puntos de recogida” repartidos por toda la Comunitat Valenciana, lo que permite “agilizar” la retirada de los jabalíes abatidos en los cotos de caza. De las 16 rutas habilitadas, seis están en Castellón, seis en València y cuatro en Alicante, y se refuerza con un servicio adicional de recogida los domingos por la tarde en seis puntos fijos, dos por provincia, coincidiendo con la temporada de cacerías colectivas. “Con ello garantizamos una gestión adecuada de los ejemplares cazados y facilitamos la labor de los cazadores, al tiempo que reforzamos la prevención sanitaria”, señaló Martínez Mus. Desde la puesta en marcha del plan, la Generalitat ha retirado 384 jabalíes en la Comunitat Valenciana, hasta el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero.