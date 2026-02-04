Ontinyent cede seis inmuebles a la Generalitat para vivienda pública

El Ayuntamiento de Ontinyent ha puesto a disposición de la Generalitat un conjunto de seis inmuebles "consolidados" en la zona antigua del municipio para destinarlos a vivienda pública. El objetivo de la iniciativa es desarrollar actuaciones del Plan Vive en el municipio. Los inmuebles han sido reconstruidos de forma parcial y están ubicados en la calle Muralla, del barrio de la Vila. Desde el consistorio exponen que la inversión municipal ha ascendido hasta un total de 350.000 euros. Las fuentes consultadas exponen que los trabajos han permitido "mantener la estabilidad de los edificios y mejorar su integración paisajística con la zona del futuro paso de guarda medieval creado dentro de la restauración de la Muralla Norte, una acción que a su conjunto ha supuesto una inversión de 3 millones de euros".

La actuación a los seis inmuebles se ha realizado en una parcela global de 280 metros cuadrados en el cual se encontraban las diferentes edificaciones: En los inmuebles 50-52 se consolidó la fachada, con demolición de elementos y cuerpos impropios además de la sustitución de la cubierta. "Todo esto ha permitido la protección de elementos consolidados que servirán para las viviendas a construir por la Generalitat Valenciana y la integración paisajística de los volúmenes finales en el conjunto de la Vila y la Muralla Norte", prosiguen las fuentes municipales consultadas.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, visitaba esta semana la zona junto al regidor de Patrimonio, Òscar Borrell y miembros de la Asociación Vecinal de la Vila. Borrell explicaba que “hay que destacar que esta construcción ha permitido reabrir después de 40 años la calle Muralla y con la próxima obra de conexión se convertirá en el acceso a las murallas Norte y al futuro paso de guarda, que supondrá un nuevo punto de atracción turística para las personas que vengan a visitar y descubrir la muralla y el patrimonio medieval. Además, se está trabajando en el suelo de la parcela de la calle Muralla 26, para también proceder a ponerla a disposición de la Generalitat Valenciana y sumar un nuevo solar para vivienda pública para su gestión por la Generalitat dentro del Plan Vive”.

El proyecto a realizar en la capital de la Vall d'Albaida contrasta con la situación de actuaciones ya pactadas, presupuestas y sin ejecutar en la capital de la Costera. Así, el Plan de Vivienda Joven en el núcleo antiguo, cuenta con obras todavía no iniciadas a pesar de disponer de licencias municipales. Hace un año, administración autonómica confirmó que iba a licitar los dos primeros proyectos de rehabilitación del parque de vivienda joven e iba a encargar informes para valorar la compra de 4 edificios ya comprometidos, fiando el resto de intervenciones a convocatorias de ayudas a través del ayuntamiento. Y el pasado mes de enero, el alcalde y la primera teniente de alcalde buscaron la complicidad del vicepresidente y conseller setabense José Luis Díez para tratar de agilizar proyectos estratégicos para la ciudad, entre los que se encuentra el plan de vivienda joven.