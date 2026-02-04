El paro baja levemente en la Costera y sube en la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés

Las cifras publicadas por Labora confirman que al cierre del mes de enero el desempleo bajo ligeramente en la comarca de la Costera y creció en la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. A grandes rasgos, las cifras permiten constatar una cierta estabilidad o estancamiento en el mercado laboral de las tres comarcas.

Así, las estadísticas avalan que el paro registrado en el mes de enero de 2026 en la Costera se situó en 3980 personas. El dato confirma que hay nueve parados registrados menos que en el mes anterior y 425 menos que en el mismo período de 2025, lo que supone un descenso mensual del 0’23% y una disminución interanual del 9’65%. En la Vall d’Albaida, por su parte, el paro registrado en enero de 2026 es de 4455 parados, es decir, hay 42 parados más que en el mes anterior y 337 menos que en el 2025, es decir un incremento mensual del 0’92% y un descenso anual del 7’03%. En la Canal de Navarrés hay 810 parados registrados en el mes de enero de 2026, por tanto, hay 15 parados más que en el mes anterior y un descenso interanual del 14’38%.

Contratación

Por lo respecta a las cifras de contratación, en la Costera se han registrado 1000 contratos, lo que ha supuesto 57 contratos menos que en el 2025 es decir un 5’39 % de disminución. Por géneros, en la Costera 444 contratos, el 44’40%, se han realizado a mujeres y 556, el 55’60%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 458 contratos y la contratación temporal es de 540 contratos, lo que significa un 45’80% y 54’00% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 63’70% y el 36’30% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 1808 contratos, lo que ha supuesto 20 contratos menos que en el 2025 es decir un 1’09% de descenso interanual. Por géneros, en la Vall 707 contratos, el 39’10%, se han realizado a mujeres y 1101, el 60’90%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 813 contratos y la contratación temporal es de 989 contratos, lo que significa un 44’97% y 54’70% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 62’33% y el 37’67% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 493 contratos, lo que ha supuesto 166 contratos menos que en el 2025 es decir un 25’19% de descenso interanual. Por géneros, en la Canal 226 contratos, el 46’04%, se han realizado a mujeres y 266, el 53’96%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 81 contratos y la contratación temporal es de 412 contratos, lo que significa un 16’43% y 83’57% respectivamente.

Estacionalidad

Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, analizó los datos: "Las cifras muestran un mes malo, en línea con el comportamiento habitual del mercado de trabajo durante este mes, siempre el peor del año, caracterizado por el fin del periodo navideño y, por tanto, del incremento de la contratación estacional que supone sobre el empleo, pero la tendencia de mejoría del empleo, tanto cuantitativa como cualitativamente es indudable con un descenso interanual de 9’65% en la Costera, un 7’03% en la Vall y un 14’38% en la Canal".

"En resumen, los datos conocidos hoy, están fuertemente determinados por la estacionalidad del año, si bien siguen confirmando –en términos desestacionalizados y en comparación con otros meses de enero- cómo los cambios introducidos en la reforma laboral siguen consolidando una mejora evidente en la cantidad y calidad del empleo, modificando el modelo contratación en favor del trabajo indefinido. Así, el ensanchamiento y mejora de los derechos laborales de las personas trabajadoras no solo no ha mermado la capacidad de crecimiento y generación de empleo, sino que ha servido para fortalecer dicho proceso. Ahora bien, el contexto expansivo que atravesamos, que se traduce también en unos beneficios récord para buena parte del tejido empresarial, debe permear también entre la población trabajadora", prosiguió Gómez.

"En este sentido, la inflación de algunos alimentos básicos y, especialmente, el aumento vertiginoso del precio de la vivienda, ha generado que un porcentaje importante de las personas trabajadoras no se vean beneficiadas de los buenos datos macroeconómicos, especialmente aquellas ubicadas en tramos salariales bajos y medios. Para resolver lo primero, UGT celebra el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y sindicatos para la revalorización del SMI, situándolo en 1.221 euros en 14 pagas. Esto, unido a la medida adoptada en materia fiscal para eximir de la tributación a sus perceptores, supone un avance clave para seguir mejorando las condiciones de vida de la población con rentas más reducidas. Por otro lado, a fin de evitar que los incrementos del SMI se descuenten de otros complementos ya existentes, de modo que la nómina permanezca estancada o, incluso, disminuya, también se ha logrado alcanzar un acuerdo para ordenar y limitar la compensación y absorción salarial. De este modo, se evitan efectos indeseados y se garantiza una subida efectiva e íntegra del SMI para todas las personas trabajadoras", finalizó el representante sindical.