Podio para la Escolar del Triatló Ontinyent en el duatlón escolar de l’Olleria

La Escola del Club Triatló Ontinyent subió al podio en el I Duatló Escolar de l’Olleria, celebrado el pasado fin de semana. La prueba, organizada por el club de triatlón 3 Reptes, tuvo lugar en el polideportivo de l’Olleria y era puntuable para la fase provincial de València de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. La Escola del Club Triatló Ontinyent, con 31 deportistas, estuvo presente en todas las categorías convocadas en la competición, completando duatlones con diferentes distancias. La Escola del club ontinyentí se alzó con dos segundos puestos y un tercer puesto.

Atletas del Triatló Ontinyent en la prueba disputada en l'Olleria. / Club Triatló Ontinyent

En la categoría de juveniles participó Joan, que tuvo que sumar 1550 metros de carrera a pie, 7'8 kilómetros de ciclismo y 800 metros de carrera a pie. En cadetes, con una carrera de la misma distancia, corrieron Andreu, Pau y Daniela; los infantiles fueron Carles (tercer clasificado), Adriana, Neus, Maica, Noah, Martina, Nara y Berta, con 1150 metros de carrera a pie, 5 kilómetros de ciclismo y 660 metros de carrera a pie. La categoría alevín, representada por Gerard, Andreu, Javier, Mia, Pablo, Blanca, Martín, Pau, Abril, Emma y Jannat disputó un duatlón con un primer segmento de 790 metros de carrera a pie, un segmento ciclista de 2'7 kilómetros y, finalmente, otro bloque de carrera a pie de 460 metros; Eneko (segundo), Paula, Alana, Lucia, Maysaa y Marc, en benjamines, corrieron 460 metros, pedalearon 1'8 kilómetros y volvieron a correr 250 metros. Por su parte, los más pequeños, Mario (segundo) e Israa, en categoría multideporte, realizaron una carrera de 250 metros, 750 metros en bicicleta y 150 metros de carrera a pie.