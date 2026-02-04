Quatretonda legalizará 11 viviendas diseminadas construidas en suelo no urbanizable común, fuera de la ordenación contemplada en el plan general de la localidad de la Vall d’Albaida. La regularización de estas edificaciones se enmarca en un plan especial de minimización de impacto territorial impulsado en el municipio y las 11 viviendas están situadas en dos ámbitos delimitados por este plan. Una agrupación de 6 viviendas se ubican en el ámbito 5, mientras que las otras 5 están en el ámbito 4. Las dos propuestas de regularización han obtenido el informe ambiental y territorial estratégico favorable, con resoluciones publicadas por la Generalitat Valenciana esta semana.

Algunas de las viviendas de Quatretonda que se regularizarán con el plan previsto. / Levante-EMV

Las construcciones irregulares, al estar en suelo rural forestal, tienen incidencia en la contaminación del subsuelo e implican “un incremento del riesgo de propagación de incendios”, según remarca el informe, que detalla las actuaciones que tendrán que llevar a cabo los propietarios para legalizar las viviendas.

A los chalets diseminados se accede desde el Pla de Cervol, en un acceso que está asfaltado desde el casco urbano hasta el pie de la ladera donde se localizan las viviendas, pero las subidas y el tramo de camino que discurre por la montaña está hormigonado. Además, este camino, que es de doble dirección, en muchos puntos no cumple el ancho mínimo para el paso de vehículos de emergencias, por lo que deberá adecuarse, señala el informe.

Por su parte, las viviendas no tienen conexión a red de agua potable del municipio, aunque todas ellas tienen agua de pozo, que les llega a través de las mismas conducciones de agua de riego que tienen las parcelas colindantes, unas aguas gestionadas a través de contratos privados de los vecinos con el Pozo de la Cooperativa de Quatretonda. Pero, tal como apunta el informe, las viviendas tienen una “inadecuada evacuación de aguas residuales que van afectando a los acuíferos”. En cuanto a la electricidad, cuentan con una red eléctrica de baja tensión que llega a todas las viviendas de los dos ámbitos de actuación previstos. Y respecto a los residuos, las viviendas depositan los residuos en los contenedores del casco urbano, ya que el ayuntamiento dispone de un punto de recogida a la entrada del pueblo con contenedores.

Saneamiento

Las actuaciones para regularizar las 11 viviendas se centran en el saneamiento. Los chalets tendrán que dotarse de un tratamiento de depuración individual, por oxidación total y una autorización particular de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para vertido a dominio público hidráulico por parte de los propietarios de las viviendas dedicadas a residencia habitual. Las que son de uso más esporádico pueden optar por una instalación hermética de vertido cero (depósito estanco), que tendrá que ser vaciada esporádicamente, apunta el mismo documento, que remarca que se opta por soluciones individuales y no una colectiva de tratamiento debido a la elevada distancia a la red de alcantarillado municipal.

Los propietarios también tendrán que mejorar el acceso a la zona y a las viviendas. Para ello, tendrán que dotar al camino de una anchura suficiente para el paso de dos vehículos en direcciones contrapuestas y para la llegada de vehículos de emergencia y bomberos. El camino también tendrá que disponer de espacios suficientes para poder girar y descender de la montaña en condiciones de seguridad. Se implantará una plataforma única. Además, el vial de acceso tendrá que cumplir con los requisitos que establece la legislación para la prevención de incendios de la demarcación forestal.

Los propietarios de las viviendas también tendrán que llevar a cabo actuaciones para el mantenimiento de la dotación conjunta de agua desde el pozo y para el mantenimiento del suministro eléctrico, así como medidas de integración paisajística.