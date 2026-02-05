Albaida y l'Alcúdia de Crespins amplían sus cementerios ante la falta de espacio

La falta de sepulturas para enterramientos en los cementerios es una problemática que afecta a muchas localidades, que están actuando para responder a las necesidades municipales con la ampliación de los camposantos para habilitar más nichos antes de que se agoten las tumbas libres que disponen. En esta situación se encuentran ahora Albaida y l’Alcúdia de Crespins, que están actuando para ampliar sus respectivos cementerios con la construcción de más nichos. En el caso de la localidad de la Vall d’Albaida las obras comenzaron hace semanas y se está ultimando la construcción de 40 nuevos nichos. Por su parte, en l’Alcúdia de Crespins el ayuntamiento acaba de adjudicar por 61.831 euros las obras para habilitar 80 nuevos nichos.

En Albaida, esta semana finalizarán los trabajos de construcción de los 40 nichos en el cementerio, según ha informado el ayuntamiento, que expone que esta actuación “necesaria” se ha llevado a cabo con una subvención de la Diputació de València, dentro del Pla Obert d’Inversions, con un presupuesto de 25.000 euros, de los que el 75% está subvencionado por la corporación provincial.

La construcción de estas 40 nuevas sepulturas suponen la primera fase de un proyecto mayor del ayuntamiento albaidense, que ampliará la dotación en una fase posterior. “A lo largo del año, el ayuntamiento continuará trabajando en la construcción de más nichos para garantizar este servicio esencial”, afirman desde el gobierno municipal que preside Juan Carlos Roses. El pabellón con los nuevos nichos se ha construido en una explanada de un espacio ya consolidado y con más nichos en el cementerio.

L’Alcúdia de Crespins ha adjudicado ahora la construcción de 80 nichos, que se implantarán en la zona este del cementerio municipal. El pabellón con las nuevas tumbas se construirá alineándolo con los existentes, detalla el proyecto. La obra se ha adjudicado a la empresa Hermanos Carrasco Almacenes SL, con sede en Quintar del Rey (Castilla-La Mancha), por un importe de 61.831 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto también se enmarca dentro del Pla Obert d’Inversions y se ejecuta para “cubrir las necesidades ya acuciantes” de dotar al cementerio municipal de nichos, expone el documento.

El proyecto detalla que la obra consistirá en la dotación de módulos prefabricados de hormigón para la formación de nicho doble en U, sin invertir, con junta de unión entre módulos. Las construcciones de estos módulos de nichos prefabricados se caracterizan por incluir gárgola con goterón para evitar derrames por la pared posterior y agujeros para la circulación del aire. Además, los nichos se ejecutan con pendiente interior para asegurar la conducción de los lixiviados a la cámara de descomposición. Las unidades de enterramiento con la forma de “U”, sin juntas en la parte inferior, garantizan así también la estanqueidad de los lixiviados. El proyecto previsto en l’Alcúdia de Crespins detalla que las dimensiones interiores libres del enterramiento serán de 0,90x0,75x2,60, con topes de apoyo de tapa prefabricada, con pendiente formada en el interior del prefabricado, hacia el desagüe, con pendientes conducidas al centro de la pared posterior para su coincidencia con la gárgola y goterón del prefabricado para el vertido de lixiviados a la cámara de descomposición, apoyado en horizontal sobre las correas de cimentación o sobre el módulo inferior, de acuerdo con las dimensiones mínimas reglamentarias.