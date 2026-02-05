El Ayuntamiento de Xàtiva no considera "un agravio" que el cuartel de la G. Civil deje de tener atención nocturna

El cuartel de la Guardia Civil de Xàtiva dejará de tener atención nocturna -de 22 horas a 6 de la mañana- por la nueva instrucción ordenada por el coronel jefe de Valencia. La reestructuración derivada de la nueva orden afecta a 15 acuartelamientos, uno de ellos el de la capital de la Costera.

Consultados por la situación, desde el Ayuntamiento de Xàtiva consideran que no se trata de "un agravio": "Ayer se nos informó de la medida. Se nos confirmó que el personal pasará a reforzar las patrullas, que es lo que se pidió desde el ayuntamiento. Por tanto, no supone ningún agravio para la ciudad. Cabe recordar además que la competencia de seguridad ciudadana en Xàtiva la tiene la Policía Nacional", exponen las fuentes municipales consultadas.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Xàtiva ha acogido esta semana una reunión de la Junta de Seguridad. Los asistentes al encuentro acordaron reforzar la presencia policial en el municipio ante el aumento de la criminalidad.

Consultados al respecto, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) explicaron que el cierre nocturno de cuarteles, según la Instrucción de Servicio nº 1/2026 de la Comandancia de Valencia, afecta al cuartel de Xàtiva: "Este puesto, que anteriormente mantenía una atención al ciudadano 24/7 con un solo componente en horario nocturno, pasa ahora a un servicio mixto de Prevención y Atención al Ciudadano (ATC). Esto implica que, en horario nocturno (de 22:00 a 06:00 horas), no habrá atención fija en el acuartelamiento, sino una patrulla asignable que podrá responder a demandas ciudadanas con un tiempo máximo de 15 minutos, siempre que las circunstancias operativas lo permitan. En caso de necesidad de activación del ACUDE (Alojamiento Custodiado de Detenidos), se recurrirá al del Puesto Principal de Canals".