Caixa Ontinyent duplica la inversión en obra social hasta los 3,8 millones de euros

Caixa Ontinyent destinará este año 3,8 millones de euros a obra social, prácticamente el doble que en el ejercicio anterior, reforzando así su compromiso histórico con el bienestar de las personas, la formación, la inclusión y el desarrollo económico y social de su territorio.

Este incremento presupuestario permitirá ampliar actuaciones y poner en marcha nuevos proyectos estratégicos, orientando toda la obra social bajo un principio claro: adaptar los programas a las necesidades reales de la sociedad y generar un impacto tangible y directo en la calidad de vida de las personas, señalan desde la entidad financiera.

Durante el pasado ejercicio, la obra social de Caixa Ontinyent desarrolló 633 actividades, colaborando con 245 colectivos, manteniendo 25 centros en diversas poblaciones con 297 puestos de trabajo y beneficiando directamente a más de 190.000 personas. Para este año, la entidad refuerza esa línea de actuación con una dotación económica "sin precedentes" que será canalizada, en su mayor parte, a través de la Fundació Caixa Ontinyent.

Impulso decisivo a la Facultad de Veterinaria de Ontinyent

Una de las principales actuaciones es la aportación de 1,7 millones de euros al proyecto de implantación de la futura Facultad de Veterinaria de la Universitat de València en el campus de Ontinyent, una iniciativa estratégica para la ciudad y para el conjunto de las comarcas centrales valencianas.

Se trata de un proyecto universitario de gran envergadura que convertirá Ontinyent en sede de una nueva facultad, con impacto directo en la formación, la investigación, la atracción de talento y la dinamización económica local. La llegada de estudiantes, profesorado, personal investigador y nuevos servicios asociados supondrá un importante efecto dinamizador sobre sectores como el comercio, la vivienda, la hostelería y el empleo, remarcan.

Como entidad financiera profundamente vinculada al territorio, Caixa Ontinyent considera esta iniciativa "clave para el progreso educativo, social y económico de la zona, reafirmando así su papel como motor de desarrollo".

Fuerte apuesta por la educación, la formación y la sostenibilidad

La entidad financiera mantiene una especial sensibilidad hacia el ámbito docente y formativo, reforzando su implicación con distintos proyectos educativos. En este marco, además del apoyo a la Facultad de Veterinaria, iniciará sus actividades la nueva Aula de Sostenibilidad, orientada a la divulgación, concienciación y desarrollo de actividades formativas e investigadoras para promover la sostenibilidad en los ámbitos universitario y empresarial, abordando de forma integral sus dimensiones económica, ambiental y social, así como los principios de la economía circular; se activará también una nueva Aula Virtual que ampliará el acceso formativo en materias diversas, inicialmente en educación financiera y sostenibilidad; y se reforzará el apoyo a la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent, un proyecto cultural y pedagógico de referencia que combina excelencia artística y formación musical, ofreciendo a jóvenes intérpretes oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional y acercando la música sinfónica al público en general.

Refuerzo de los proyectos asistenciales y sociales

Junto al impulso educativo y cultural, la obra social seguirá destinando una parte muy relevante de sus recursos a proyectos asistenciales y de apoyo a colectivos vulnerables, manteniendo la colaboración con asociaciones y entidades sociales, así como la cesión y mantenimiento de centros implantados en distintas localidades (escuelas infantiles, centros de mayores, de Alzheimer, de discapacidad, culturales y sociales, entre otros).

Caixa Ontinyent destaca que es la única caja de ahorros de la Comunitat Valenciana y la única entidad financiera, con sede en las comarcas centrales, que revierte sus beneficios íntegramente en la sociedad a través de su obra social.

En los últimos 25 años, la entidad ha destinado más de 30 millones de euros a iniciativas sociales, culturales y educativas, consolidando un modelo de banca de proximidad que combina actividad financiera y compromiso social para contribuir al desarrollo y la vertebración del territorio.

El presidente de Caixa Ontinyent, José Pla, ha destacado que “este importante incremento del presupuesto nos permite dar un salto cualitativo en nuestra obra social, adaptándola todavía más a las necesidades reales de las personas y apoyando proyectos transformadores como la Facultad de Veterinaria, que marcarán el futuro de Ontinyent y de nuestras comarcas”.