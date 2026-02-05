El científico Fernando Valladares imparte una conferencia en la Vall d'Albaida

La plataforma Salvem Llutxent ha organizado una conferencia a cargo de Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La cita tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Llutxent, el sábado 7 de febrero a partir de las 17 horas.

Desde la entidad comentan que "en la conferencia se tratará el tema de las plantas de biogás y biometano, de cómo afectan al territorio y como está afectándole y le afectará al futuro de Llutxent y pueblos del alrededor. Los temas clave serán no solo la tecnología que se usa en estas plantas sino también el impacto ambiental, el impacto social y el impacto sanitario y sobre la calidad de vida, así como también la planificación y la participación social dentro de la transición ecológica", exponen.

"Está invitado todo el pueblo de Llutxent, vecinos de pueblos de la comarca y comarcas vecinas porque es un tema que nos afecta a todos y todas. Es un acontecimiento importante, puesto que científicos de este tipo han pasado bien poco por la comarca de la Vall d'Albaida. Actualmente, el doctor Fernando Valladares es el personaje más experto dentro de este ámbito del biogás y el biometano en toda España", apostillan desde Salve Llutxent.