Educación dotará al CEIP Lluís Vives de Ontinyent de un docente de educación especial tras las protestas

La Conselleria de Educación ha iniciado el procedimiento administrativo para cubrir a jornada completa la plaza de educador/a de Educación Especial solicitada por el CEIP Lluís Vives de Ontinyent.

La comunidad educativa del centro se movilizó y protagonizó una protesta la semana pasada para reclamar la reposición de la profesional que fue trasladada hace meses a otro centro. En el curso pasado la especialista atendía a cuatro alumnos con necesidades especiales, pero al bajar el número a dos en este curso fue derivada de colegio.

Según confirman fuentes de la conselleria a Levante-EMV, Inspección Educativa ha emitido un informe favorable para la dotación de la plaza de educador/a de Educación Especial en el CEIP Lluís Vives de Ontinyent, tras estudiar las necesidades actuales del centro.

La adjudicación de este tipo de recursos es autorizada por la Conselleria de Educación, siempre atendiendo a las necesidades de atención que existen en los centros, con el objetivo de dar respuesta a aquellos alumnos que lo necesitan.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, anunció anoche la cobertura del puesto tras recibir una comunicación de la directora general de INnovación e Inclusión Educativa, Charo Escrig, después de "unas semanas de gestiones". "La educación en todos sus ámbitos es prioritaria para el gobierno de Ontinyent. Seguimos trabajando", ha inciado el primer edil en sus redes sociales.

El colegio de Ontinyent había promovido diferentes reclamaciones y estaba tratando el tema con la Inspección Educativa, ante la necesidad de atender a los dos niños que siguen teniendo reconocido el recurso. Padres y madres de niños escolarizados en el centro se manifestaron el pasado jueves. "Llevamos 113 días sin la educadora de Educación Especial. Hay dos niños que tienen reconocido por ley un recurso que sí estaba adjudicado. Es una situación del todo injusta. Hablamos de alumnado que necesita ese recurso y lo tiene reconocido", expusieron las familias.

Petición en Change.org

Los padres del CEIP Lluís Vives también impulsaron una campaña en change.org que recogió más de 800 apoyos verificados."En el CEIP Lluís Vives de Ontinyent, Valencia, hemos comenzado el año con una gran preocupación. Somos miembros de la asociación de familias del colegio y desde octubre nos encontramos con la difícil situación de haber perdido a una persona fundamental en la educación de nuestros hijos: nuestra especialista en educación especial para infantil. Esta profesional fue trasladada sin previo aviso a otro centro educativo. Lo más alarmante de esta decisión es que no se ha proporcionado ninguna reposición para su puesto, dejando a nuestros niños sin el apoyo esencial que requerían, especialmente aquellos que necesitan atención especializada", exponía la petición.