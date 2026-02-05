Hospitalizan a un hombre tras ser agredido en un bar de Xàtiva
El atacante se entregó horas después en la comisaría de la Policía Nacional de Xàtiva
El incidente ocurrió el pasado sábado en Xàtiva. Un hombre agredió a otro en un bar de la capital de la Costera y horas después se entregó en la comisaría de la Policía Nacional reconociendo los hechos. Así, fuentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) confirmaron ayer que se movilizó a una patrulla tras ser requeridos por el 091: «El suceso tuvo lugar en un bar emplazado en la calle Pintor Jacomart. Los primeros avisos llegaron a las 16.20 horas y describían una pelea protagonizada entre dos varones».
«Al llegar los efectivos al establecimiento, la pelea había finalizado y el agresor se había ido del lugar. Los agentes desplazados encontraron a la víctima en la parte de fuera, en la acera, inconsciente. Había sufrido heridas de gravedad y había mucha sangre. Lo colocaron en una posición de seguridad y avisaron a los servicios sanitarios dada la gravedad de las lesiones sufridas», explicaron las fuentes consultadas. Tras ser atendido en Urgencias, su estado ha mejorado y ya se encuentra en planta.
La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Desde el CNP confirman que todo comenzó dentro del local: «Los testimonios recopilados apuntan que los dos hombres se propinaron golpes en el interior y uno cayó al suelo. El agresor lo sacó a rastras, lo dejó tumbado y huyó».
La víctima sufrió lesiones graves, sobre todo en la zona de la cabeza. Horas después, sobre las ocho y media de la tarde, el presunto agresor se personó en las instalaciones de la comisaría de la Policía Nacional en Xàtiva: «Manifestó que se había visto involucrado en una pelea. Se confirmó la relación con lo ocurrido en el bar y se procedió a tu detención por un delito por un delito de lesiones».
La víctima tiene 43 años de edad y el atacante 40 años de edad.
La Junta de Seguridad de Xàtiva ha acordado reforzar la presencia policial en la capital de la Costera ante el aumento de la criminalidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes
- Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox
- Suspendido de empleo y sueldo el guardia civil de Oliva detenido por la trama de la ITV