Hospitalizan a un hombre tras ser agredido en un bar de Xàtiva

El incidente ocurrió el pasado sábado en Xàtiva. Un hombre agredió a otro en un bar de la capital de la Costera y horas después se entregó en la comisaría de la Policía Nacional reconociendo los hechos. Así, fuentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) confirmaron ayer que se movilizó a una patrulla tras ser requeridos por el 091: «El suceso tuvo lugar en un bar emplazado en la calle Pintor Jacomart. Los primeros avisos llegaron a las 16.20 horas y describían una pelea protagonizada entre dos varones».

«Al llegar los efectivos al establecimiento, la pelea había finalizado y el agresor se había ido del lugar. Los agentes desplazados encontraron a la víctima en la parte de fuera, en la acera, inconsciente. Había sufrido heridas de gravedad y había mucha sangre. Lo colocaron en una posición de seguridad y avisaron a los servicios sanitarios dada la gravedad de las lesiones sufridas», explicaron las fuentes consultadas. Tras ser atendido en Urgencias, su estado ha mejorado y ya se encuentra en planta.

La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Desde el CNP confirman que todo comenzó dentro del local: «Los testimonios recopilados apuntan que los dos hombres se propinaron golpes en el interior y uno cayó al suelo. El agresor lo sacó a rastras, lo dejó tumbado y huyó».

La víctima sufrió lesiones graves, sobre todo en la zona de la cabeza. Horas después, sobre las ocho y media de la tarde, el presunto agresor se personó en las instalaciones de la comisaría de la Policía Nacional en Xàtiva: «Manifestó que se había visto involucrado en una pelea. Se confirmó la relación con lo ocurrido en el bar y se procedió a tu detención por un delito por un delito de lesiones».

La víctima tiene 43 años de edad y el atacante 40 años de edad.

