Ontinyent alcanza los 600.000 euros en ayudas a la internacionalización de empresas en diez años

El Ayuntamiento de Ontinyent ha celebrado este jueves una jornada de trabajo en el Centro de Formación del Museo del Textil dirigida a empresas y asociaciones empresariales del municipio, con el objetivo de presentar la nueva convocatoria de ayudas municipales destinadas a la elaboración de catálogos y la participación en ferias y misiones comerciales. Se trata de una línea de ayudas pioneras en el ámbito municipal compatibles con las de la Generalitat Valenciana, y que desde su puesta en marcha en 2016 han servido para otorgar cerca de 600.000 euros en ayudas.

La regidora Natàlia Enguix en la jornada para explicar la nueva convocatoria de ayudas para ferias y catálogos. / Aju

La jornada ha contado con la participación de la regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, así como de personal técnico del departamento, explicando de manera detallada las bases de la convocatoria, los conceptos subvencionables y el procedimiento de solicitud y justificación de las ayudas, estando previsto para la nueva convocatoria ayudas de hasta 5.000 euros para ferias y de 3.000 para catálogos. La concejalía ha agradecido al empresariado y a las asociaciones Coeval y Comerç In “su presencia y sus aportaciones para mejorar las bases. El buen funcionamiento de estas líneas de subvenciones es fruto de la buena comunicación entre el ayuntamiento y el tejido empresarial, es todo un ejemplo de como hacer promoción económica de la mano de los sectores económicos y nos llena de orgullo”, manifestaba.

Natàlia Enguix destacaba que “para el ayuntamiento es fundamental mantener un contacto directo con las empresas, explicar bien las convocatorias y escuchar sus propuestas para hacerlas cada vez más útiles y eficientes”. Enguix señalaba también que “jornadas como esta permiten también detectar posibles mejoras en la tramitación administrativa, con el objetivo de facilitar al máximo el acceso a las ayudas.

Las ayudas municipales a la participación en ferias comerciales, misiones comerciales y elaboración de catálogos forman parte de las políticas de apoyo a la actividad económica impulsadas por el Ayuntamiento de Ontinyent, que en los últimos años han experimentado un incremento tanto en la dotación presupuestaria como en el número de empresas beneficiarias.

Noticias relacionadas

Desde la puesta en marcha del programa en 2016, se han concedido 350 ayudas a empresas locales, en concreto se han dado 277.990 euros para 176 ferias y misiones comerciales, y 310.451 para 174 ayudas para catálogos. Natàlia Enguix remarcaba que “continuaremos apostando por estas líneas de apoyo porque invertir en las empresas locales es invertir en ocupación, en actividad económica y en futuro para Ontinyent”, y animaba las empresas a informarse y a presentar sus solicitudes dentro de los plazos establecidos en la convocatoria.