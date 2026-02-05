Ontinyent programa una visita guiada con maridaje para dinamizar la exposición "Tráfico de modas"

El Museo del Textil de la Comunitat Valenciana, en Ontinyent, acogerá el próximo sábado 14 de febrero una nueva actividad de dinamización de la exposición “Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia”, que combinará una visita guiada a la muestra con un maridaje de vinos a cargo de Bodegas Angosto. La propuesta se enmarca dentro del programa de actividades impulsado para acercar la exposición a la ciudadanía desde una perspectiva experiencial y participativa. La actividad se desarrollará entre las 12:00 y las 14:00 horas y contará con plazas limitadas a un máximo de 80 personas. El precio de participación será de 10 euros, y las inscripciones se podrán formalizar mediante un código QR que estará activo a partir de este viernes y que se difundirá a través de las redes sociales del museo y del Ayuntamiento de Ontinyent.

La visita guiada estará conducida por los comisarios de la exposición, Pedrín Errando y Mª José Villalonga, y contará también con la participación de la regidora de Turismo y Museos del Ayuntamiento de Ontinyent, Mª José Alhambra, así como de la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universitat de València, Esther Alba. Además, la actividad incluirá una performance artística que vincula la costura y la moda con la comarca, aportando una lectura contemporánea y arraigada en el territorio.

La regidora Mª José Alhambra destacaba que “esta actividad es una nueva manera de vivir la exposición, combinando la divulgación cultural con una experiencia sensorial que une la moda con la gastronomía, que es una de las líneas que más estamos trabajando desde la concejalía de Turismo”. Según explicaba, “la buena acogida que está teniendo ‘Tráfico de Modas’ nos anima a continuar proponiendo actividades diferentes, que inviten a volver al museo y a descubrir la exposición desde miradas diversas”. Alhambra señalaba también que “el hecho de contar con la participación del equipo comisarial de la muestra nos permitirá conocer de primera mano detalles de lo más interesantes sobre el contexto creativo, social y cultural de un periodo muy destacado para la moda y el diseño en toda España y estrechamente vinculado al sector textil valenciano”.

La exposición “Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia”, organizada por la Universitat de València con la colaboración del Archivo Valenciano del Diseño, el Ayuntamiento de Ontinyent, la Diputació de València y la Fundación Museo del Textil de la Comunitat Valenciana, recorre la trayectoria de la firma impulsada por los hermanos Mariscal a través de piezas icónicas, esbozos originales, fotografías, material gráfico y audiovisual, y patrones que marcaron una estética rompedora en ochenta.

La regidora recordaba que “la exposición se podrá visitar hasta el 1 de marzo, y animamos a todas y todos a aprovechar estas últimas semanas para disfrutar de una muestra singular, que forma parte de la memoria reciente del diseño y la moda en nuestro territorio, y que con actividades como esta se convierte en una experiencia todavía más completa”.