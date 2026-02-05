Recuperan en Agullent dos motos de competición robadas en Atzeneta d'Albaida

La Policía Local de Agullent han confirmado que ha recuperado dos motos de competición que fueron robadas el pasado 2 de febrero en el vecino pueblo de Atzeneta d'Albaida: "Desde la Policía Local de Agullent informamos que han sido localizadas y recuperadas dos de las seis motocicletas de competición que habían sido sustraídas durante la madrugada del pasado día 2 de febrero en término de Atzeneta", exponen. Así, aún quedarían cuatro vehículos por recuperar.

A su vez, las mismas fuentes confirman que "la primera motocicleta fue localizada en una vía del municipio durante un servicio de patrulla, procediéndose inmediatamente a las comprobaciones oportunas y a la activación de la Guardia Civil. Posteriormente, se localizó una segunda motocicleta en un camino del término municipal".

"Los dos vehículos fueron retirados de la vía pública, inmovilizados de manera segura y finalmente devueltos a su legítimo propietario. Queremos agradecer la rápida comunicación de los vecinos y la colaboración de la Guardia Civil, fundamentales para el buen resultado de la intervención", prosiguen. "Recordamos la importancia de avisar siempre en los cuerpos de seguridad ante cualquier hecho sospechoso", apostillan desde la Policía Local de Agullent.

Dos robos en un bar en menos de un mes

Cabe recordar que el pasado dos de febrero se hizo público que la actuación conjunta de la Policía Local de Agullent y la Guardia Civil permitió la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de intento de robo con fuerza en un bar de Agullent. Era la segunda vez que asaltaban el establecimiento en menos de un mes.