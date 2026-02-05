Un San Pablo de José de Ribera se vende en Nueva York por casi medio millón de dólares

El setabense José de Ribera (Xàtiva 1591- Nápoles 1652) vuelve a la primera línea del arte. Ayer se subastó en Nueva York una nueva obra suya -un San Pablo en pose melancólica- que fue vendido por un premio final de 482,600 dólares americanos (más de 408.000 euros) en una nueva aparición de un cuadro del maestro setabense en el sector de las subastas de artes mundiales.

La obra, cuya valoración estaba estimada en hasta 600.000 dólares, procedía de una colección privada. Tal y como confirman desde la propia casa Christie`s, formó parte de la napolitana colección Paternó hasta -al menos- 1978. Luego estuvo presente en el mercado de arte de Mónaco hasta antes de 2003. También formó parte de colecciones privadas emplazadas en París y Montecarlo. Luego, en enero de 2004 fue adquirido por su último propietario en otra subasta.

La obra está fechada en la década de 1630 y desde Christie's destacan que en esa época "Ribera se encontraba en la cúspide de su carrera". "Para entonces, se había convertido en el pintor más destacado de Nápoles, la segunda ciudad más grande de Europa, bajo dominio español, con una vibrante creatividad artística y destino para pintores de todo el continente. Además de los encargos de mecenas locales, Ribera proporcionó cuadros a un floreciente mercado de clientes internacionales, atraídos por su dramático y magnético naturalismo, ejecutado con sorprendente originalidad y virtuosismo", exponen.

"Durante este prolífico período de actividad, Ribera abordó una amplia gama de temas, incluyendo una reconocida serie de filósofos para el duque de Alcalá, así como imágenes de santos en estados de penitencia y éxtasis. Entre estas se encuentran también sus representaciones reflexivas, casi retratos, de santos individuales, o Apostolados, que se encuentran entre las composiciones de una sola figura más impactantes del artista", prosiguen.

Sobre el cuadro ya vendido, destacan que "el foco central de esta pintura reside en la mirada penetrante de San Pablo, dirigida hacia la espada de su martirio, que empuña en su mano derecha, pero también a media distancia, fuera del plano pictórico". "Ribera logra transmitir la condición de Pablo como un importante escritor y pensador cristiano primitivo mediante la inteligencia de su mirada, sin restarle valor a la solemnidad espiritual del santo que contempla su martirio. Su ceño fruncido, bellamente representado por el artista con notable naturalismo, se ve aún más acentuado por la posición y el giro de la cabeza del santo, y el minucioso detalle del juego de luz sobre su piel. El manejo luminoso y fluido de los drapeados es totalmente típico de Ribera", exponen.

Con amplia presencia en el imaginario colectivo -Ribera da nombra a un centro de especialidades sanitarias, una calle principal y un instituto-, las obras de Ribera suelen aparecer en todo tipo de subastas, ya sean de mayor o menor importancia. En octubre del año pasado se vendió un inédito suyo tras quedar desierta una primera subasta. En mayo de 2025 el Bellas Artes también se hizo con un cuadro suyo y en abril de 2024 otro cuadro suyo con un santo como protagonista se vendió en una subasta en Viena.