La Semana Santa Setanse descubre su cartel de 2026

La Hermandad de Cofradías de la Semana Santa Setabense presentó este miércoles, en un acto celebrado en la Casa de la Cultura, el cartel oficial de las celebraciones de 2026. Es obra del fotógrafo cordobés afincado en Xàtiva Eduardo Espejo y muestra un primer plano de la Virgen de la Soledad, una de las dos imágenes de la Cofradía de la Purísima Sangre. El acto ha estado presidido por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; el abad de la Seu, Camilo Bardisa, y el presidente de la hermandad, Julio Bellver. Han asistido, entre otros ediles, la titular de Cultura Festiva, María Beltrán. Así como los máximos responsables de las cofradías.

Cabe señalar que Eduardo Espejo es uno de los fotógrafos que mayor atención presta a las celebraciones en torno a la Pasión y Muerte de Jesucristo en Xàtiva. De ahí que su nombre sea uno de los habituales en el cuadro de premiados del concurso de fotografía, en el que se ha impuesto en varias ocasiones. Asimismo, en 2023 fue el primer fotógrafo al que la hermandad dedicó una exposición monográfica de su obra.

Julio Bellver ha enmarcado la edición del cartel «dentro de esa distinción que nos llena de orgullo y responsabilidad», ha dicho al recordar que «nuestra Semana Santa ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Este reconocimiento, que celebramos con alegría, nos sitúa en un lugar de honor dentro del panorama cultural y religioso de muestra Comunitat. Pero, al mismo tiempo», ha añadido Bellver, «en el plano cultural nos obliga a cuidar, más si cabe, cada detalle de los actos que organizamos. Tenemos una obligación más grande; un compromiso más profundo con la excelencia, la dignidad y el respeto hacia nuestra tradición centenaria. Por todo ello, presentamos hoy con especial ilusión, el cartel oficial de nuestra Semana Santa de 2026», ha manifestado durante su intervención.

Un autor premiado

El autor, por su parte, ha dicho que «después de tantos años participando en el concurso que organiza la Hermandad de Cofradías, en el cual he obtenido varios premios, que este año me hayan elegido como autor de la imagen que represente a la Semana Santa de Xàtiva supone un orgullo y muchísimo honor». La composición escogida por Espejo «es una imagen sencilla, que creo que atrapa por el dolor que expresa esa virgen; por sus ojos, sus manos... Creo que lo que necesitaba para representar el dolor de la virgen era la sencillez y que quedara expresado ese dolor, sin más», ha señalado.

El alcalde, Roger Cerdà, ha recalcado del cartel que «es la imagen que anunciará por todas partes nuestra Semana Santa y que invitará a visitarnos, a participar y a sentirla como propia. Este año, esa responsabilidad artística ha recaído en un creador de casa, en un fotógrafo que conoce bien el alma de la ciudad y de sus celebraciones: Eduardo Espejo. Quiero agradecerle públicamente su trabajo, su sensibilidad y el tiempo dedicado a construir una imagen que no deja indiferente», ha destacado. Para el primer edil de Xàtiva, «este cartel es fruto de un proceso largo y cuidadoso [...] el foco se centra en la Virgen de la Soledad, con una mirada que busca una visión dramática capaz de transmitir el dolor profundo de una madre ante la muerte de su hijo. Y ciertamente, el resultado es impactante», ha subrayado el alcalde.