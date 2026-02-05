Xàtiva invertirá 446.000 euros para completar la renovación de parques infantiles y crear una nueva zona multiaventura

El Ayuntamiento de Xàtiva ha concluido la fase correspondiente a 2025 de su plan municipal de renovación integral de parques infantiles, una actuación estratégica impulsada por el gobierno municipal para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los espacios de juego destinados a la infancia en todos los barrios de la ciudad. Esta fase ha supuesto una inversión total de 73.000 euros, que se suman a los 341.162,58 invertidos desde el año 2020, lo que suma un total de más de 414.000 euros.

La última intervención se ha completado esta semana en el parque infantil de la calle Juan Tárrega, donde se ha renovado de forma integral la zona de juegos. En total, durante este año se han actualizado cinco parques infantiles: los situados en las calles Jaime Villanueva y Juan Tárrega, dos en la zona del Hort de Mora y uno más en el camino de Sant Antoni.

Las obras han consistido principalmente en la repavimentación con suelo de seguridad de caucho continuo y en la sustitución de diversos elementos de juego, con el objetivo de garantizar unas instalaciones más seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de los niños y niñas.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacado que «este plan responde al compromiso del gobierno municipal con la mejora del espacio público y con la creación de entornos seguros y de calidad para las familias. Nuestra voluntad es renovar progresivamente todos los parques infantiles de la ciudad durante esta legislatura». Cerdà ha concluido que «este plan de renovación integral no solo mejora la seguridad de las áreas infantiles, sino que contribuye a revitalizar los barrios, fomentar el uso del espacio público y reforzar la calidad urbana».

En este sentido, el gobierno municipal ya ha avanzado las próximas fases del programa. Para 2026 está prevista una nueva inversión de 446.000 euros con el fin de completar la renovación de los parques que aún quedan pendientes y ampliar la red de instalaciones infantiles. De esta cantidad, 120.000 euros se destinarán a actuar en los parques existentes y a la creación de dos nuevos espacios de juego en la zona del Mistero y en el barrio de les Pereres.

Parque multiaventura

Además, el consistorio contempla una inversión específica de 326.000 euros para habilitar un nuevo parque multiaventura en la zona del Skate Park, una instalación singular que ampliará la oferta lúdica y recreativa de la ciudad y que está pensada para niños y niñas de diferentes edades.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Aldavero, ha comentado que «también hemos instalado zonas de sombra en el parque de la Avenida de la Ribera y está previsto hacerlo en el parque de Ausiàs March, junto al centro de salud». Aldavero ha añadido, además, que «está prevista la instalación de elementos biosaludables en algunos puntos de nuestra ciudad para aumentar la red de este tipo de dispositivos que ya tenemos y para que las personas mayores puedan disponer de una zona donde practicar deporte».