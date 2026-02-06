Los análisis en los institutos de Xàtiva confirman el repunte de ansiolíticos

Los jóvenes entre 12 y 18 años de Xàtiva toman antidepresivos, ansiolíticos y fármacos para conciliar el sueño, y el consumo aumenta durante periodos de evaluaciones académicas, ante la llegada de exámenes. Así lo confirma el análisis de sustancias en las aguas residuales en centros educativos de Secundaria de la ciudad, que también evidencian que la presencia de nicotina es mayor entre los jóvenes que en el conjunto de la población, debido al uso de vapeadores entre los adolescentes. Estos datos se han dado a conocer en la III Jornada Internacional d’Epidemiologia i Salut Pública Ciutat de Xàtiva, que ha tenido lugar este viernes en la Casa de la Cultura. La investigadora setabense Elisabet Navarro Tapia, directora del Máster en Inmunoterapia y Vacunas de la Universidad Internacional de València (VIU), presentó los resultados de este análisis realizado con el fin de comprobar el consumo de fármacos y sustancias estimulantes en los institutos de la ciudad, para ver los patrones que se dan y su periodicidad y, a partir de ello, poder “establecer políticas de prevención y adelantarse a lo que va a pasar”, afirmó la investigadora de Xàtiva, que puso en valor la utilidad del análisis de las aguas residuales como herramienta objetiva.

Asistentes a la jornada de Epidemiologia y Salut Pública en la Casa de la Cultura de Xàtiva. / Perales Iborra

Los datos se han obtenido a partir de la toma de muestras de agua en cuatro institutos setabenses: IES Josep de Ribera, IES Lluís Simarro, CIPFP La Costera y el instituto del Claret. Se tomó una muestra durante el periodo no lectivo, y otras cuatro muestras durante el periodo de clases (noviembre, enero, abril y mayo), para “ver el perfil antes y después de la época lectiva”, remarcó Navarro. En las muestras se midieron sustancias como benzodiacepinas, antidepresivos, cafeína, nicotina, antihistamínicos y THC (cannabis). Las muestras arrojaron que el consumo de benzodiacepinas (ansiolíticos, hipnóticos, relajantes musculares, …) se dispara durante el periodo lectivo. Pasa de un centro en la época no lectiva a los cuatro durante el curso académico. Y destaca la presencia del escitalopram, un antidepresivo para niños mayores de 12 años, que aparece en los cuatro centros.

El estudio también ha comparado los datos de benzodiacepinas recogidos en los cuatro institutos con el conjunto de la población setabense, donde también se tomaron muestras. En los cuatro institutos juntos la media es similar a la de la del conjunto de la población, es decir que el consumo entre los jóvenes es parecido al de toda la población, “algo preocupante”, expuso la investigadora. La temporalidad de estos consumos depende según el tipo de benzodiacepina y se detecta una mayor presencia del lorazepam, orfidal. Cuando comienzan las clases aumenta el consumo, según revela el estudio, que evidencia un consumo crónico, aunque se producen picos en meses como noviembre, ante el inicio de un periodo de evaluación.

Una d elas ponencias de la Jornada de Epidemiologia y Salud Pública, en Xàtiva. / Perales Iborra

En el caso de estimulantes como la cafeína o la nicotina, las muestras evidencian un 100% de presencia en los centros y en el conjunto de la población, “algo esperable”, remarcó Navarro, pero puso énfasis en que la cantidad de nicotina es “cinco veces mayor” en las muestras de los jóvenes que en la de la población general, y señaló que este aumento de la nicotina en jóvenes de entre 12 y 18 años se debe al uso de vapeadores entre ellos. Además, las muestras apuntan que es un uso de consumo más estable, consumo crónico, ya que la Comunitat Valenciana es la segunda comunidad, por detrás de Andalucía, con mayor consumo de cigarrillos electrónicos, recalcó la investigadora, quien añadió que la tendencia del uso de estos cigarrillos va en aumento.

En cuanto a los hipnóticos, para combatir el insomnio de forma puntual, el 67% de las muestras de los institutos eran positivas, con una media superior a la del conjunto poblacional. Y se aprecia un pico del consumo de estas sustancias en noviembre, ante la llegada de exámenes de la primera evaluación del curso. El estudio indica que no hay un uso crónico del consumo de estas sustancias, pero sí revela que los jóvenes lo utilizan de forma puntual para ayudarles en ciertos momentos.

Por su parte, el comportamiento del cannabis se invierte y hay más presencia en las muestras del conjunto de la población, con un 87% de positivos, que entre los jóvenes, con un 25% en las muestras de los centros educativos, según el análisis de las aguas residuales. En el conjunto de los institutos, la media del THC es mucho menor que la población general y en los centros educativos, se detectó la presencia en momentos muy puntuales. En enero se produjo un pico, lo que asocia el consumo con periodos festivos.

En el 100% de las muestras de los cuatro institutos se obtuvieron trazas de antidepresivos. La media del escitalopram, que se usa, entre otros, para la ansiedad, fue mayor entre los jóvenes que en la población general. La concentración aumenta en noviembre y mayo, lo que conecta con evaluaciones del curso escolar. El análisis, por contra, no ha encontrado entre las muestras la presencia de LSD, metanfetaminas o sustancias o drogas sintéticas más perjudiciales para la salud.

Morant denuncia la falta de apoyo autonómico al estudio

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha denunciado que la Generalitat "no ha querido sumarse" al "proyecto pionero de salud pública" que se ha presentado este viernes. Un estudio promovido por el ayuntamiento con la colaboración de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y Global Ómnium que permite "mapear, poner cifras, fotografiar y aportar evidencias científicas de la realidad que se vive en nuestros institutos".

La ministra Diana Morant con el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en la jornada de salud pública. / Perales Iborra

La ministra ha advertido de que el consumo de fármacos "está siendo tal vez más habitual de lo que nos podríamos imaginar" en adolescentes. "Esto habla de la salud mental de nuestros jóvenes y este análisis es una oportunidad para conocer cuál es la realidad para poderla enfrentar y ver de qué manera podemos acompañar a nuestros jóvenes más allá de ese acompañamiento farmacológico", ha incidido. Para Morant, "es una mala noticia que nuestros jóvenes en edad de estudiar en un instituto tengan que tomar fármacos para la salud mental". Y ha dicho que el proyecto de Xàtiva debería extrapolarse al conjunto de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, "teniendo muy claro que el resultado nos ha de apremiar a tomar decisiones y a cuidar mejor a la sociedad en la que trabajamos".

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, se ha mostrado agradecido por la presencia de la ministra en el cierre de la Jornada de Epidemiología y Salud Pública, que, a su juicio, "pone en evidencia la necesidad de la colaboración entre la empresa privada, la universidad y las instituciones para, aplicando la tecnología, poder hablar de lo que hacemos en las instituciones, que es la promoción de la salud y la prevención de conductas adictivas de cualquier tipo".

Cerdà ha dicho que Morant "ha jugado un papel clave" en la recuperación de las competencias de violencia de género. "Si no hubiera sido por su sensibilidad y por su apoyo hubiera sido mucho más complicado llegar a conseguirlo". El alcalde ha agradecido la "sensibilidad" del Gobierno de España a la hora de crear una quinta plaza judicial a los juzgados de Xàtiva, mientras que ha acusado al Consell de "ir en contra de los intereses de nuestra ciudad" por paralizar la inversión del Palacio de Justicia en Santa Clara. Cerdà ha agradecido el "apoyo" del Ejecutivo central a la capital de la Costera.