Benigànim prepara su semana de bienestar animal

Con el objetivo de promover el respeto animal, el Ayuntamiento ha programado actividades como charlas, salidas a la naturaleza y yoga con perros, además de una recogida solidaria.

Lluis Cebriá

Benigànim

El Ayuntamiento de Benigànim, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha organizado la Semana por el Bienestar Animal, que tendrá lugar del 9 al 14 de febrero, con una programación variada de actividades abiertas a toda la ciudadanía "con el objetivo de fomentar el respeto, la convivencia y el bienestar de los animales", exponen desde el consistorio.

A lo largo de esta semana se llevarán a cabo charlas divulgativas y actividades prácticas relacionadas con la protección de la fauna urbana, la convivencia responsable con los animales de compañía y el contacto con la natura. Entre las propuestas programadas destacan iniciativas como SOS Vencejos, la participación de la Policía Local, la gestión ética de las colonias felinas, charlas sobre tenencia responsable de animales, así como actividades que abordaran la relación entre la salud mental y los animales de compañía. Además, se han previsto salidas guiadas a la naturaleza y la instalación de un photocall solidario para apoyar a las colonias felinas locales.

Paralelamente, durante toda la semana se desarrollará una recogida solidaria en favor de la Asociación de “Animalistes de la Vall d'Albaida” y de las colonias felinas de Benigànim, con varios puntos de recogida repartidos por el municipio. "Esta iniciativa pretende fomentar la solidaridad y la implicación del vecindario en la protección y cura de los animales, campañas como estas ayudan a cambiar la forma en que las personas ven y tratan a los animales. Informan sobre el maltrato, el abandono, la adopción responsable, la esterilización y el respeto a la vida animal", prosiguen desde el consistorio.

Así, desde el Ayuntamiento "se anima toda la población a participar activamente tanto en las actividades programadas como en la recogida solidaria, contribuyendo así a construir un municipio más respetuoso con los animales y el medio ambiente".

Hay que destacar que algunas de las actividades cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa. La programación completa, los puntos de recogida y la información sobre las inscripciones se pueden consultar en los canales oficiales del Ayuntamiento de Benigànim.

"Benigànim reafirma así su compromiso con el bienestar animal y la protección del medio ambiente", apostillan.

