Competir por la promoción

Me tengo que concentrar en el próximo partido. No es el Benidorm, es ante el Redován, pero los puntos valen lo mismo.

El Olímpic cayó ante el líder, pero aunque no salí de La Murta contento, tampoco me fui a casa enfadado, porque el equipo perdió “por cosas del fútbol”, por ese gol tonto, por esa jugada inesperada del rival y afortunada… Nada que objetar: vemos decenas de jugadas así cada fin de semana.

No salí enfadado porque fue un gran partido, del rival y del Olímpic, disputado, luchado, competido, estudiado, táctico, de gran esfuerzo físico, con protagonismo para todos, con buenas acciones. Solo le faltó el gol, el remate, al equipo de Xàtiva.

Aunque todavía falta ganar espectadores hubo “bombos”, dos aficiones presentes, ambiente de fútbol… En definitiva: un encuentro de promoción de ascenso.

Se perdió, pero el equipo de Xàtiva demostró que tiene nivel para competir por esa promoción, que hay ganas, que se puede, que se sabe…

Son dos derrotas consecutivas, es verdad, pero siendo prácticos, se puede perder ante el Benidorm. Toca ahora volver a sumar. Un consejo: que el nivel demostrado el domingo no sirva para dar por hecho que siempre se jugará así y que se ganará, sino para pensar que es posible jugar así, que sabemos jugar así.

Noticias relacionadas

Me tengo que concentrar en el próximo partido. No es el Benidorm, es ante el Redován, pero los puntos valen lo mismo, ¡Y los queremos!