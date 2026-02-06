Los cortes de luz se suceden en Bixquert y afectan a una residencia de mayores más de una semana después del temporal

El intenso vendaval que comenzó a sacudir a Xàtiva el pasado miércoles 28 de enero continúa generando problemas en la zona residencial de Bixquert. El derribo masivo de árboles por las fuertes rachas de viento provocó importantes interrupciones en el suministro eléctrico en amplias áreas de viviendas, algunas de las cuales se quedaron sin servicios durante más de un día.

Más de una semana después del aquella primera jornada del temporal -a la que le han seguido otras- los cortes de luz han venido sucediéndose en distintos puntos de Bixquert, mientras se han ido ejecutando trabajos de reparación de las averías registradas. Este jueves, sin ir más lejos, Iberdrola programó un corte de suministro que dejó sin luz al Hogar de Ancianos Corona de L’Estrela durante tres horas y media, entre las 15.30 horas y las 19 horas. La interrupción del servicio eléctrico también se extendió a la zona de la Pedrera.

La compañía suministradora prioriza el restablecimiento de la luz en los centros sociosanitarios, si bien desde el centro residencial lamentaron que no habían recibido ninguna notificación oficial sobre el corte eléctrico, por lo que no pudieron prepararse para la incidencia. Una vez recuperado el servicio, hubo algunos microcortes. La dirección de este recurso asistencial indica a este diario que, dentro de lo que cabe, "no fue un problema muy largo" y pudieron lidiar con los inconvenientes asociados al apagón.

La situación en algunos caminos de Bixquert continúa siendo complicada para los residentes. En zonas como Vallfarta también han tenido problemas con la luz. Los vecinos han convocado una nueva manifestación por las calles de Xàtiva este viernes a las 20 horas (desde la plaza de la Bassa) con el objetivo de reclamar que se les trate como si sus viviendas estuvieran ubicadas en el núcleo urbano, atendiendo a que pagan IBI y están encuadrados en suelo residencial. Entre los problemas enumerados señalan la recogida de basura, el alumbrado o la seguridad, tras los últimos robos registrados recientemente en la zona.