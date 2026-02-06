Diana Morant acusa al Consell de "abandonar a Xàtiva" por congelar inversiones millonarias

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha multiplicado sus apariciones en Xàtiva. En su segunda visita a la ciudad en poco más de un mes -para participar en la clausura de la III Jornada Internacional de Epidemiología y Salud Pública en la Casa de la Cultura- la también secretaria general del PSPV-PSOE ha mostrado su respaldo al ayuntamiento frente a la decisión unilateral de la Conselleria de Justicia de cancelar la inversión de 25 millones de euros pactada con la administración autonómica y proyectada desde hace ocho años para ubicar los nuevos juzgados en el antiguo convento de Santa Clara.

Morant ha acusado al "gobierno de Pérez Llorca" de "dilatar e incluso abandonar el proyecto del Palacio de Justicia de Xativa". Una medida que ha contrapuesto con la recuperación de las competencias en materia de violencia de género y la creación de una quinta plaza judicial en la capital de la Costera, en virtud de una resolución del Ministerio de Justicia. "Es una alegría y un motivo de satisfacción que el Gobierno de España siga ampliando un servicio público tan importante como es el de la justicia", ha destacado la ministra, que ha recordado que el Ayuntamiento de Xàtiva había cedido Santa Clara, había aprobado la licencia de obras y había destinado dos millones de euros a la infraestructura "para que ahora la Generalitat prefiera otra ubicación". "Los valencianos a esto lo llamamos 'fer i desfer'. ¿Qué sentido tiene que 8 años después nos estemos planteando otra ubicación cuando no hay ningún criterio de rigor que marque ese cambio de decisión y cuando estaríamos tirando a la basura toda la faena hecha y retrasando la construcción del Palacio de Justicia diez años?", se ha preguntado la baronesa socialista.

Morant ha denunciado "el cambio de rumbo de la Generalitat", que a su juicio "busca es retrasar o incluso, abandonar esta infraestructura tan importante para Xàtiva". Y ha reclamado que se retome la inversión prevista inicialmente "porque, si no, comenzaremos a pensar que la Generalitat tiene un problema con Xàtiva, porque es el Palacio de Justicia, pero también los 75 millones de euros comprometidos en inversiones para el hospital".

La ministra de Ciencia ha participado en la clausura de la III Jornada de Epidemiología y Salud Pública "Ciutat de Xàtiva". / Perales Iborra

Igualmente, la secretaria general del PSPV ha pedido al gobierno autonómico que "acelere" el plan apalabrado en la anterior legislatura con el ayuntamiento para recuperar 50 viviendas del casco antiguo de la ciudad y destinarlas al acceso de la gente joven. "De momento, la conselleria solo ha adquirido 5. En un momento de crisis habitacional, el Ayuntamiento de Xàtiva puso un proyecto encima de la tabla y es la Generalitat la que está arrastrando los pies", ha apuntado.

Por otra parte, Morant se ha referido al Centre Raimon d'Activitats Culturals (Crac), un "proyecto cultural muy importante para Xàtiva y para el conjunto del País Valenciano". "Comienzo a sospechar que hay un tema de sectarismo y que a la Generalitat le cuesta reconocer la figura de un cantante universal como es Raimon. Tampoco podemos perder proyectos y compromisos de la Generalitat simplemente a capricho del cambio de color en la institución. Las instituciones han de tener palabra y la palabra de la Generalitat Valenciana estaba en ese compromiso con el Centro Cultural Raimon, estaba en el Palacio de Justicia de Xàtiva, en el Centro de Salud II, en todos los equipamientos que necesita el hospital y en ese proyecto de vivienda", ha continuado.

Según la ministra de Ciencia, "todo lo que no sea cumplir con la palabra dada y con toda la obra que se ha hecho hasta el día de hoy, significaría un abandono premeditado por parte del gobierno de Pérez Llorca hacia la ciudad de Xàtiva". Morant también ha denunciado que la Generalitat "no ha querido sumarse" al "proyecto pionero de salud pública" que se ha presentado este viernes en unas jornadas en la Casa de la Cultura. Un estudio promovido por el ayuntamiento con la colaboración de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y Global Ómnium que permite "mapear, poner cifras, fotografiar y aportar evidencias científicas de la realidad que se vive en nuestros institutos".

Alerta por el consumo de fármacos en adolescentes

La ministra ha advertido de que el consumo de fármacos "está siendo tal vez más habitual de lo que nos podríamos imaginar" en adolescentes. "Esto habla de la salud mental de nuestros jóvenes y este análisis es una oportunidad para conocer cuál es la realidad para poderla enfrentar y ver de qué manera podemos acompañar a nuestros jóvenes más allá de ese acompañamiento farmacológico", ha incidido. Para Morant, "es una mala noticia que nuestros jóvenes en edad de estudiar en un instituto tengan que tomar fármacos para la salud mental". Y ha dicho que el proyecto de Xàtiva debería extrapolarse al conjunto de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, "teniendo muy claro que el resultado nos ha de apremiar a tomar decisiones y a cuidar mejor a la sociedad en la que trabajamos".

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, se ha mostrado agradecido por la presencia de la ministra en el cierre de la Jornada de Epidemiología y Salud Pública, que, a su juicio, "pone en evidencia la necesidad de la colaboración entre la empresa privada, la universidad y las instituciones para, aplicando la tecnología, poder hablar de lo que hacemos en las instituciones, que es la promoción de la salud y la prevención de conductas adictivas de cualquier tipo".

Noticias relacionadas

Cerdà ha dicho que Morant "ha jugado un papel clave" en la recuperación de las competencias de violencia de género. "Si no hubiera sido por su sensibilidad y por su apoyo hubiera sido mucho más complicado llegar a conseguirlo". El alcalde ha agradecido la "sensibilidad" del Gobierno de España a la hora de crear una quinta plaza judicial a los juzgados de Xàtiva, mientras que ha acusado al Consell de "ir en contra de los intereses de nuestra ciudad" por paralizar la inversión del Palacio de Justicia en Santa Clara. Cerdà ha agradecido el "apoyo" del Ejecutivo central a la capital de la Costera.