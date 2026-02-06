Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Examen para el Atzeneta, que recibe en casa al Torrellano

Tras no disputar su partido la pasada jornada, el Ontinyent 1931 jugará en casa ante el Jove Español

El Ontinyent 1931 en el último partido en el Clariano ante el Recambios Colón.

El Ontinyent 1931 en el último partido en el Clariano ante el Recambios Colón.

Ricardo Mateu

Atzeneta d'Albaida

Jornada de examen para los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación. El Atzeneta, en dinámica positiva, exceptuando el pasado fin de semana, en el que cayó por la mínima ante uno de los líderes de la liga, el Atlético Levante, tiene esta semana una prueba de nivel para poder reafirmar su buen estado ante el Torrellano. Por su parte, el Ontinyent 1931, con un inicio de año complicado, llega al duelo sin competir la pasada jornada por la suspensión de su encuentro debido a la alerta naranja por viento. Su rival, el Jove Español, en puestos de descenso, tampoco compitió la pasada jornada.

El Atzeneta abrirá la jornada el sábado a partir de las 16:30 horas, recibiendo en el Regit al Athletic Club Torrellano. El duelo estará dirigido por Cristian Selva Vicente, asistido en las bandas por David Ángel Martí Gran y Ginés Martínez Martínez. Los de Luis Navarro han conseguido en las últimas semanas cambiar la dinámica de resultados tras vencer al Hércules “B” y al Atlético Saguntino, y empatar frente a La Nucía. Llegan al duelo tras perder por la mínima contra el Atlético Levante, pero tienen la oportunidad de reafirmar ante el Torrellano este cambio de dinámica. El club ha reforzado la plantilla en las últimas semanas y, a las incorporaciones ya conocidas, hay que sumar la de Rubén Saiz, que, a pesar de no haber sido presentado, ya aparece con licencia federativa en el portal de la FFCV. El equipo recupera, respecto a la jornada anterior, a Brian Triviño y Leo Ramírez, que fueron baja por sanción.

Visita el Regit el Torrellano, un equipo con grandes altibajos esta temporada. Tras un arranque de liga inmejorable, los alicantinos pasaron por un bache de resultados negativos extremo, pero en las últimas semanas han vuelto a la senda de la victoria. En su plantilla cuentan con jugadores de renombre como Raúl Ruiz o Caler. En el partido de la primera vuelta, el Torrellano se impuso al conjunto taronja (2-0).

El domingo, a las 17:00 horas, el Clariano recibe al Jove Español. Tanto el Ontinyent 1931 como los de Sant Vicent del Raspeig llegan al duelo sin competir la semana pasada por el aplazamiento de sus respectivos encuentros. El partido de este domingo estará dirigido por Gustavo Lázaro Prieto, asistido en las bandas por Nicolás Adell Tomás y Alejandro García Cebrián. El inicio de 2026 para los de Roberto Bas no está siendo fácil, pero demostraron que son capaces de ganar a cualquiera tras la victoria contra el Castellonense.

El Jove Español ocupa actualmente puestos de descenso. Es un equipo que ha ido de más a menos en la competición, situación que ha llevado al club en las últimas semanas a realizar numerosos movimientos en su plantilla. A pesar de estar en la zona baja de la clasificación, cuentan en sus filas con Álvaro Montejo, máximo goleador de la liga. En el partido de la primera vuelta, el Ontinyent 1931 cayó en tierras alicantinas (3-1), jugando gran parte del encuentro con un hombre más. Ese partido hizo tocar fondo a los blanc-i-negres y les sirvió para cambiar radicalmente su juego y su dinámica. Los de Roberto Bas buscarán esta jornada volver a ganar en casa para seguir en la zona tranquila de la tabla.

