Las fallas de Xàtiva deciden alterar el calendario y aplazan la cabalgata del Ninot

La última reunión de presidentes de las comisiones falleras de Xàtiva ha decidido alterar el calendario oficial y aplazar el primer gran acto en la calle correspondiente a la programación de este 2026 como consecuencia de las inclemencias meteorológicas de los últimos días, marcadas por el temporal de viento y la lluvia, que han lastrado los preparativos de las demarcaciones.

Con el objetivo de que "todo se pueda celebrar en las mejores condiciones posibles", la Junta Local Fallera (JLF) ha anunciado este jueves que la cabalgata del Ninot en su categoría adulta, prevista inicialmente para este sábado, queda pospuesta para el fin de semana próximo: se celebrará el sábado 14 de febrero a las 18 horas. A su vez, la Cabalgata infantil se retrasará al domingo 22 de febrero por la tarde, a partir de las 16 horas.

Este sábado, los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología vuelven a apuntar a la posible presencia de lluvias en Xàtiva por la tarde. Cabe recordar que, el año pasado, un aguacero obligó a interrumpir la Cabalgata del Ninot una vez se había iniciado. La situación derivó en momentos de caos y en algunos sonados altercados entre el enfado de algunos falleros. El desfile no se repitió y terminaron declarándose desiertas las categorías de mejor comparsa y mejor grupo escénico por falta de puntuaciones en la ceremonia de entrega de premios de la edición de las Fallas de 2025.