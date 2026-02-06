Gerard Fullana: "El PP nos ha devuelto a los años en que la comunidad educativa se tiene que movilizar reclamando recursos"

Representantes de Compromís han denunciado a las puertas del CEIP Lluís Vives de Ontinyent "la política educativa de la Consellería de Educación del Partido Popular, que lleva cuatro meses sin cubrir una educadora infantil de educación especial en el centro, y tampoco una plaza de pedagogía terapéutica contemplada para este colegio". La formación valencianista también se reunía con la junta de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA), para conocer de primera mano el día a día de esta situación.

El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Gerard Fullana, y el portavoz municipal, Nico Calabuig, agradecían a las familias "su movilización" y señalaban "la gravedad de una situación que no se ha resuelto todavía, puesto que la plaza no se ha publicado para ser cubierta y la educadora todavía no se ha incorporado a trabajar en el centro, como también denuncia la AFA". Fullana y Calabuig también lamentaban que "el gobierno municipal de Ens Uneix haya anunciado como extraordinaria una solución que todavía no ha llegado al centro, y que no hayan informado de ninguna gestión a la AFA, que se tuvo que enterar a través de las redes sociales".

En palabras del diputado Gerard Fullana, “desde Compromís registraremos una petición de documentación en las Corts Valencianes para conocer con detalle los motivos por los cuales no se ha sustituido durante cuatro meses esta plaza de educadora. También pediremos información sobre todas las bajas registradas en los últimos meses en los centros educativos de Ontinyent y su cobertura, para hacer un seguimiento exhaustivo. Esta gestión nefasta del PP en materia educativa no es un hecho puntual. En el inicio de curso, en Ontinyent no se cubrieron el 80% de las bajas de profesorado, y no fue por motivos administrativos, sino porque la Consellería de Hacienda no lo autorizó y no movilizó los recursos necesarios".

Fullana apuntaba que “además, tal como nos ha trasladado la AFA, hay una segunda plaza que necesita el centro, y que no se está cubriendo. En la orden de plantillas figura un perfil de maestro/a de Pedagogía Terapéutica, que también es fundamental para la atención de alumnado con necesidades. A pesar de que esta plaza está contemplada, no se ha cubierto desde el inicio de curso, sumando un nuevo incumplimiento de la Consellería de Educación. Cómo denunciábamos, se está devaluando la educación pública y negando en los centros recursos tan necesarios como estos. Mientras tanto, se perdonan impuestos a las grandes fortunas y se desvían dinero en las universidades privadas".

“También queremos señalar una cuestión. La comunidad educativa del CEIP Lluís Vives está sufriendo esta carencia desde hace cuatro meses. Sorprendentemente, el día que se informa de esta visita desde Compromís, rápidamente la alcaldía anuncia que a través de una llamada de teléfono se confirma que resuelve la situación. De momento es un anuncio, porque la plaza no se ha publicado este jueves para poder adjudicarla. Lo que sí que podemos afirmar es que vendremos más veces, puesto que esto provoca que se agilicen las gestiones, después de cuatro meses. Aun así, queremos remarcar que apostamos porque el sistema público funcione en conjunto, no a través de llamadas de teléfono. Gestionar las situaciones así es una anomalía. Además, nos preocupa que se haya comunicado en las redes sociales sin informar adecuadamente, y de forma previa, al AFA del centro”, manifestaba el diputado.

Por su parte, el portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, exponía que “la situación que sufre el CEIP Lluís Vives constata la diferencia entre dos modelos de gestión del sistema educativo público valenciano. Cuando gobierna Compromís se invierte en infraestructuras, en nuevas plazas de profesorado, cobertura de bajas más ágil o Red Libros, para dar prestigio y estabilidad a la educación pública, que es aquella que garantiza la igualdad de oportunidades. Ahora, desgraciadamente, volvemos a la etapa en que no se obtienen resultados hasta que la comunidad educativa de los centros públicos no se ve obligada a movilizarse para reclamar el que le corresponde de manera justa”.

Calabuig subrayaba que “es muy grave que pasen cuatro meses sin que se cubra una baja, además de una educadora infantil de educación especial, fundamental para el alumnado con más necesidades, más vulnerable. Y queremos señalar claramente que no se puede vender como extraordinaria una cuestión tan básica y evidente, como es cubrir las bajas de personal docente. Faltaría más. Y por supuesto, lo que necesita el Luis Vives no son anuncios del alcalde por Instagram, sino que la educadora esté incorporada al centro y trabajando con el alumnado, hecho que continúa sin pasar. En Ontinyent continuamos sufriendo la precariedad de la gestión del PP en materia de servicios públicos, con Mazón primero y con Pérez Llorca después. Mientras tanto, en lugar de mostrarse reivindicativo, el alcalde hace de portavoz de la Generalitat en Ontinyent”.

Noticias relacionadas

“Agradecemos a la AFA su predisposición para la reunión que hemos celebrado, y toda la lucha y reivindicación de las familias. La plaza de la educadora todavía no se ha cubierto, y por tanto estaremos vigilantes. Y la segunda plaza para cubrir, de Pedagogía Terapéutica, tiene que ser una realidad. Y lo exigiremos. El PP está volviendo a hacer de la Generalitat Valenciana un sinónimo de recortes, devaluación de aquello público y avivamiento de conflictos ya superados, y en Compromís no lo pensamos permitir. Mientras otros se pasean por Ontinyent con Pérez Llorca sin priorizar soluciones a los problemas que tiene Ontinyent en servicios públicos, nosotros estaremos presionando y exigiendo respuestas, como siempre hemos hecho”, concluía Nico Calabuig.