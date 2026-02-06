Multas de hasta 5.000 euros en Xàtiva por el peligro de derrumbes en el casco antiguo

En el primer mes de 2026, el Ayuntamiento de Xàtiva ha impuesto cinco multas coercitivas a otros tantos propietarios por desatender las obligaciones relativas al mantenimiento de sus inmuebles.

La sanción más elevada asciende a 4.626 euros y se corresponde con una casa con tres fachadas situada en la parte trasera de la Seu, en la calle Enríquez, que presenta patologías estructurales graves que requerirían de actuaciones urgentes. Así lo determinó la arquitecta técnica municipal tras una inspección desplegada el 21 de febrero de 2025.

La falta de mantenimiento general del edificio -en el perímetro de máxima protección del casco antiguo- ha derivado en un estado de conservación muy precario, con grietas de considerable magnitud y pérdida de material en enfoscados y revestimientos. Además, los elementos del alero de madera de la cubierta aparecen muy dañados, lo que lleva a pensar en un deterioro del cubrimiento. En el interior de la vivienda se visualizaron deficiencias estructurales importantes. La planta baja se encontraba parcialmente apuntalada, aunque de manera "incompleta e insuficiente".

Igualmente, hay vigas de fusta deshechas, forjados con una flexión excesiva, antiguas vigas de madera en un estado muy precario y agujeros en los techos. La técnica municipal recomendó intervenir en un máximo de seis meses, apuntalando la tercera y cuarta crujía en la planta baja "de forma inmediata" para garantizar la estabilidad estructural del edificio habría. También se requirió la colocación de testigos de espesor en varios forjados para el seguimiento de las patologías.

El consistorio trasladó la orden de ejecución de estas obras a la titularidad del inmueble, pero la comunicación resultó infructuosa, por lo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Hasta el momento, sin embargo, la propiedad se encuentra en paradero desconocido y no ha recibido el requerimiento. La valoración aproximada de los trabajos se cifró en unos 46.264 euros. La multa corresponde al 10% de dicho importe y podrían interponerse hasta diez si no se despliegan las actuaciones reseñadas en un plazo de un mes. El inmueble tampoco ha pasado la inspección técnica obligatoria para edificios de más de 50 años de antigüedad (IEEV).

Por otra parte, la propiedad de una casa de la calle Sant Josep -incluida también en el perímetro de máxima protección del casco antiguo- ha sido sancionada con 910,45 euros por incumplir la orden que le emplazaba a comprobar y limpiar la instalación de recogida de aguas pluviales para garantizar su funcionamiento adecuado, así como a sanear parcialmente el alero en un tramo que se encuentra partido y en riesgo de desprenderse y a sustituir las tejas y otros elementos en mal estado de la cubierta. La inspección en esta vivienda apreció fisuras, grietas, desprendimientos y pérdidas de material en la fachada principal, junto con una falta de mantenimiento importante de las carpinterías y otros signos de abandono.

Incumplimientos

El próximo 9 de febrero, la junta de gobierno local de Xàtiva también tiene previsto abordar la imposición de una primera multa coercitiva a la propiedad de otra vivienda de grandes dimensiones ubicada en la Plaza Padres Urios por el incumplimiento de una orden de ejecución, junto con una segunda sanción por el mismo motivo a la titularidad de otro inmueble de la calle Porta de Sant Jordi.

El 26 de enero, además, se castigó con 218,9 euros la falta de actuaciones de limpieza de malas hierbas y árboles para evitar problemas vecinales de salubridad en un solar de la partida Arenals del Puig, junto a la carretera CV-578. La propiedad tampoco atendió los requerimientos municipales previos.

En Ontinyent, por otra parte, el ayuntamiento ha impuesto una multa de 600 euros a una propietaria por incumplir la orden de derribo de unas obras sin licencia ejecutadas en una vivienda del diseminado, consistentes en la construcción de una cochera.