La obra «Los Yugoslavos» llega al Gran Teatre de Xàtiva
El público joven y adulto podrá disfrutar de la funcion el 8 de febrero de 2026, una producción de 90 minutos protagonizada por Javier Gutiérrez y Luis Bermejo
El Gran Teatre de Xàtiva acogerá el próximo domingo 8 de febrero de 2026, a las 19:30 horas, la representación de la obra «Los Yugoslavos», una producción de la reconocida compañía Teatro de La Abadía, con dirección y creación de Juan Mayorga. El espectáculo, de 90 minutos de duración, está dirigido a público joven y adulto y se ofrecerá en castellano.
El montaje cuenta con un reparto de primer nivel, encabezado por los reconocidos actores Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, acompañados por Natalia Hernández y Alba Planas, en una propuesta dramática que reflexiona sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar propio y la esperanza depositada en las palabras.
Los Yugoslavos comienza cuando un camarero pide ayuda a un cliente al que ha visto levantar, con palabras, el ánimo de otra persona. A partir de ese punto, la obra construye un relato íntimo y profundo protagonizado por dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas, en una historia sobre la comunicación, la pérdida y la necesidad de encontrar sentido.
Aún quedan disponibles algunas entradas en la web del teatro y en Vivaticket 24h, con un precio general de 18 euros y 15 euros con descuento para estudiantes, titulares del Carnet Joven, jubilados y pensionistas, así como miembros de Amants del Teatre.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- Detenidos dos abogados y un notario de València por dejar a una octogenaria con alzhéimer sin propiedades
- Un jabalí se cuela en las vías del metro de València y siembra el caos
- Adiós a la palmera más famosa de València
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- La borrasca Leonardo azota Valencia: varias personas heridas y numerosos daños materiales por el fuerte viento
- La Generalitat incluye catorce pueblos de la Ribera en el plan de capturas de jabalíes para evitar el avance de la peste porcina africana