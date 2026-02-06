El Olímpic busca recuperar la senda de la victoria en su visita al Redován

El CD Olímpic afronta este domingo una nueva jornada de liga con la visita al Redován, encuentro que se disputará este domingo a partir de las 11.30 horas en el Campo Municipal Antonio Pascual Gil. El conjunto setabense llega a esta cita con varias bajas importantes y con la intención de recuperar la senda de los puntos tras la derrota de la pasada semana ante el Benidorm y la anterior en Xàbia.

El entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, ha explicado cómo ha transcurrido la preparación del encuentro. “La semana ha sido un poco más complicada de lo que a mí me gusta”, ha reconocido el técnico, quien ha insistido en la necesidad de centrar todos los esfuerzos en el partido del domingo. “Hay que intentar llegar de las mejores maneras e intentar explicarle al equipo que el partido del domingo es lo más importante que tenemos de la semana”, ha señalado.

El conjunto de Xàtiva afrontará el choque con dos ausencias seguras y varios futbolistas pendientes de evolución. “En teoría Kouma sigue estando con la lesión, Nico Cabanes todavía ha hecho muy poquito, Santi tiene unas molestias y Viti también está con algunas molestias”, ha detallado el entrenador.

El técnico setabense ha hecho también referencia al último encuentro disputado en Benidorm. A pesar de la derrota, el equipo recibió numerosos elogios por su rendimiento y por la imagen ofrecida. Rueda ha valorado de forma positiva esas sensaciones: “Es verdad que perdimos, pero el equipo hizo un muy buen partido y hemos recibido muchos halagos por el trabajo realizado. Eso nos refuerza y nos demuestra que vamos por el buen camino”. En ese sentido, Rueda ha añadido que “las buenas sensaciones están ahí, pero ahora lo importante es transformarlas en puntos”.

Respecto al rival de esta jornada, Rueda ha advertido de la dificultad que entraña el Redován y, sobre todo, el escenario del encuentro. Pese a su situación en la tabla, ha destacado la calidad individual de algunos de sus futbolistas: “Tiene 3 o 4 jugadores que marcan la diferencia en la categoría”. Por ello, ha insistido en que el choque no tendrá nada que ver con el disputado en la primera vuelta en La Murta: “El domingo va a ser un partido totalmente diferente. Campo pequeño…”.

El entrenador del Olímpic ha remarcado la necesidad de adaptarse al tipo de encuentro que se espera: “Sabemos que allí los partidos son muy competidos, muy disputados, con mucho juego directo y segundas jugadas, y tendremos que estar muy concentrados desde el primer minuto”. Además, ha subrayado que el equipo debe mantener su identidad: “Lo importante es seguir siendo nosotros mismos, competir bien y no perder la identidad que hemos tenido durante toda la temporada”.

Derbi l'Olleria-Benigànim

La jornada en la Lliga Comunitat se cerrará con el derbi entre los dos equipos de la Vall d'Albaida. El campo municipal La Solana de l'Olleria acogerá este domingo a las 17 horas el duelo entre l'Olleria y el Benigànim. Los locales suman dos puntos más que el conjunto "ganxut", pero el Benigànim llega al encuentro tras ganar al Redován, mientras que l'Olleria cayó goleado en el campo del Eldense B la pasada jornada. El duelo, un derbi comarcal, será interesante no solo por la escasa diferencia de puntos entre los dos equipos, sino por la proximidad de las dos localidades.