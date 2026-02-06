Ontinyent pondrá en marcha en los comercios la I fase del nuevo modelo de recogida de residuos el próximo mes de marzo

El Ayuntamiento de Ontinyent pondrá en marcha en el próximo mes de marzo la I fase de implantación del nuevo modelo de recogida de residuos, que empezará con la implantación en la recogida en los comercios y establecimientos locales. El nuevo sistema se implantará de manera progresiva en fases que incorporarán posteriormente al diseminado y finalmente al casco urbano y las urbanizaciones. "Estos cambios se enmarcan dentro del proceso estratégico iniciado por el Gobierno de Ontinyent bajo el lema 'Mood Ontinyent, vivimos bien cuando todo importa' que plantea acciones para poner en valor y mejorar la ciudad en los próximos años y entre ellas está la apuesta por la sostenibilidad", exponen desde el Ayuntamiento.

Las mismas fuentes municipales comentan quen "el nuevo modelo, que incorpora medidas pioneras a nivel europeo, está orientado a mejorar la separación selectiva, incrementar los índices de reciclaje y hacer un uso más eficiente y ordenado del espacio público. El servicio también responde a la necesidad de adaptar el modelo de ciudad a los criterios que establece la normativa europea en materia de residuos".

"La implantación del nuevo servicio se llevará a cabo de manera progresiva a lo largo de los próximos meses. El calendario empezará con la recogida comercial, continuará con la puesta en funcionamiento de las áreas de aportación cerradas para los diseminados y culminará con la mejora del sistema lleva a puerta al casco urbano y en las urbanizaciones, con el objetivo de facilitar la adaptación del vecindario a los cambios", prosiguen.

"Si bien los comercios y establecimientos ya han sido informados del despliegue del nuevo servicio, la ciudadanía en general tendrá próximamente a su alcance un amplio dispositivo de información, educación ambiental y escucha activa. El Ayuntamiento contará con un equipo específico para atender dudas y ofrecer apoyo durante todo el proceso de implantación, con la voluntad de facilitar la transición y garantizar el buen funcionamiento del sistema. Además, el consistorio repartirá un tríptico informativo en todos los domicilios del municipio, donde se explicarán de manera clara las características del nuevo servicio, los diferentes sistemas de recogida, el calendario de implantación y las pautas para hacer una correcta separación de los residuos", declaran.

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, ha señalado que “este nuevo servicio representa un salto cualitativo muy importante en la manera como gestionamos los residuos en Ontinyent, con un modelo más eficiente, más sostenible y pensado para las personas”. Gandia ha destacado que “no solo mejoramos la separación y el reciclaje, sino que también recuperamos espacio público y contribuimos en una ciudad más limpia y amable”. Según la regidora, “el nuevo sistema está diseñado para que sea fácil de utilizar y para que la ciudadanía pueda participar activamente en la mejora del modelo de gestión de residuos”. En este sentido, ha remarcado que “la implicación del vecindario es fundamental para lograr los objetivos que marca la normativa europea”.

"El nuevo sistema incorpora cambios relevantes respecto al modelo actual, incluyendo la incorporación de la recogida selectiva de la fracción orgánica, así como la mejora del sistema de recogida selectiva tanto al casco urbano como las urbanizaciones. Además, se apuesta por la implantación progresiva de la recogida puerta a puerta, un sistema que permitirá eliminar contenedores de la vía pública y contribuir en calles más limpios, accesibles y libres de residuos no controlados. El modelo se completa con la creación de áreas cerradas de uso exclusivo para las viviendas diseminadas y con la puesta en marcha de un nuevo servicio específico de recogida comercial. Todos estos sistemas han sido diseñados con el objetivo de facilitar la separación en origen, mejorar la eficiencia del servicio y reducir el impacto ambiental", apostillan.