Pau Martí debuta en la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana

El ciclista de Moixent Pau Martí debutó este pasado miércoles en la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana con una grata noticia tras vencer su compañero Biniam Girmay al sprint. El corredor moixentí también disputó la contrarreloj individual del jueves entre Carlet y Alginet.

Por supuesto, el rol de Martí cambia por completo, ya que deberá ayudar al corredor eritreo a conservar el maillot de líder hasta el último momento, aunque la etapa del sábado será la que decida está Volta.

El de Moixent comentó a este diario que "que estoy muy contento por correr por primera vez la vuelta de mi tierra. Es un gran honor que el equipo confíe en mí para este evento que tanta ilusión me hacía". Para el moixentí, la etapa del sábado y la del domingo van a ser decisivas en esta Volta, " habrá que estar atentos en lo posible por qué la montaña aparece con mucha fuerza".

En estos momentos, el ciclista de Moixent se encuentra en el puesto 58 de la general a 10 segundos de su compañero Girmay tras las dos primeras etapas, donde la crono individual no ha contado por culpa del viento.