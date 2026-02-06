Las rachas de hasta 94 kilómetros por hora causan la caída de árboles y chapas metálicas en Ontinyent

Esta siendo una semana marcada por los avisos y las alerta meteorológicas por fuertes rachas de viento. Así, los registros de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) confirman que en la capital' de la comarca de la Vall d'Albaida se han registrado picos eólicos de hasta 94 kilómetros por hora, siendo una de las localidades donde más se ha notado la fuerza del viento.

La situación causó que durante el día de ayer se registraran varios incidentes, la mayoría relacionados con caídas de árboles, ramas, planchas metálicas o cascotes. Las rachas han sido fuertes durante prácticamente toda la semana.

Así, la estación de servicio BP de la calle Ramón y Cajal fue cerrada al público hasta la retirada de una chapa del tejado. A su vez, en la CV-655 se retiró una rama de notables dimensiones de la calzada. Y en la Avenida del Textil se avisó por la presencia de contenedores que habían sido movidos de sitio por el viento. Por otra parte, en la Plaça de la Coronació también se notificó la caída de una rama grandes dimensiones, aunque no se observaron daños materiales y los elementos fueron retirados al centro de la plaza.

A su vez, en la calle Francisco Cerdà se notificaron la caída de algunos cascotes. Y también se recibió un aviso de sobre la presencia de chapas metálicas sueltas en una torre de electricidad emplazada en la subida al cementerio.

Noticias relacionadas

Pronóstico del tiempo

Y el fin de semana no parece que la predicción del tiempo mejore mucho. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha fijado un porcentaje del 35 % de probabilidad de precipitaciones en Ontinyent para mañana sábado. La situación es similar para el domingo y el lunes la cifra ya sube un poco.