Cartas de los lectores
Reflexiones
Carta de Inmaculada Vila Baldó en respuesta a un artículo de opinión sobre la educación en las escuelas de Xàtiva durante el franquismo
Ima Vila
A propósito del articulo publicado en su periódico el sábado 24 de enero de 2026 con el título “Educación nacional-católica” firmado por Ximo Corts, en el que, so pretexto de ilustrar a una ciudadanía ignorante (en opinion del articulista) de las condiciones en las que fuimos educados en tiempos de la dictadura, hace un sórdido retrato de un maestro que padeció en su infancia, vertiendo afirmaciones falsas y denigrantes. Ese maestro era mi padre.
Mas allá de la reparación exigible, en forma de retracto, quiero compartir con quienes ya han leído tan deleznable articulo algunas de las reflexiones que me ha provocado.
¿Qué mal humor (en sentido galénico) circula por este individuo para no encontrar mejor arte y estilo con el que ilustrar la miseria intelectual en la que nos sumergió a todos, alumnos y profesores, el proyecto doctrinario de la dictadura, que ensañarse con su maestro quien, por razones obvias, no puede defenderse?
Parece que, muy a su pesar, dicho maestro era considerado por muchos un genio, e inspiró a un célebre pintor local y a un escultor no menos notable en la creación de alguna de sus obras; una de ellas luce en el museo local de Bellas Artes. Intenta reducir su extraordinaria creatividad y capacidad para dinamizar culturalmente la vida de nuestra triste ciudad tratándole de hombre orquesta porque no sólo tocaba el violín, también la guitarra, componía, organizaba coros y exhibiciones teatrales, movilizaba para recaudar fondos en beneficio de, entre otros, el asilo de ancianos de Xàtiva y de los damnificados de la gran riada de Valencia…
¿Será que, siendo nuestro autor también un dinamizador sociocultural, no ha encontrado a nadie a quien inspirar?
