La alianza institucional que forja un proyecto estratégico en Ontinyent

En tiempos de polarización exacerbada, no deja de ser noticia que tres administraciones públicas de distinto signo político y una entidad financiera caminen de la mano para la consecución de un objetivo común. Esta alineación de astros va a hacer posible la materialización de la primera facultad pública de Veterinaria de la Comunitat Valenciana. Con una inversión superior a los 70 millones de euros, el campus de la Universitat de València en Ontinyent es el espacio escogido para albergar esta pionera iniciativa estratégica para las comarcas centrales, que impulsará un polo de conocimiento e investigación descentralizado, fuera de las fronteras de la capital y su área metropolitana.

El firme compromiso de la Generalitat con el proyecto —que incluye un hospital veterinario— se visualizó la semana pasada con la visita del president Juanfran Pérez Llorca a los terrenos de la futura facultad en el avenida Comte Torrefiel de la capital de la Vall d’Albaida. El jefe del Consell dijo que la infraestructura es «importante para Ontinyent y para la Comunitat Valenciana» y puso la actuación —que «está en fase embrionaria, pero va a ser una realidad pronto»— como ejemplo de cooperación institucional y colaboración público-privada. En ella intervienen, además de la UV, tres administraciones y una caja de ahorros: la Generalitat, que aportará 75 millones; la Diputación de Valencia, que inyectará los fondos para la compra de terrenos y Caixa Ontinyent, que destinará suelo valorado en 1,7 millones de euros. Pérez Llorca defendió que «todos los compromisos adquiridos por el gobierno del cambio en Ontinyent están en marcha».

Jorge Rodríguez muestra el cartel anunciador de la futura facultad a Pérez Llorca. / GVA

El nuevo complejo educativo aspira a posicionarse como uno de los más modernos de Europa, puesto que incluirá aularios, un edificio departamental, un hospital clínico veterinario, laboratorios y un centro de simulación, en una superficie que superará los 10.000 metros cuadrados. La Universitat de València ya ha adjudicado la redacción del proyecto, que previsiblemente estará diseñado en un plazo aproximado de 4 meses. Posteriormente, una vez adquiridos los solares necesarios, se prevé que las obras puedan iniciarse a principios de 2027. El cronograma en el que se trabaja contempla la puesta en marcha del grado educativo en 2029.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, sostiene que el proyecto de Veterinaria «marcará el futuro de Ontinyent en los próximos 20 o 30 años», puesto que permitirá ampliar la oferta universitaria y situar a la ciudad en el mapa universitario y del conocimiento. «Ser la única Facultad de Veterinaria pública de la Comunitat nos da un efecto diferencial extraordinario», recalcó durante la visita del president.

Caixa Ontinyent: «Es una oportunidad histórica»

En similares términos se expresa el presidente de Caixa Ontinyent. «La futura Facultad de Veterinaria marcará un antes y un después para Ontinyent y para toda la comarca», asegura Pepe Pla. «No hablamos solo de una nueva infraestructura educativa, sino de una oportunidad histórica para atraer talento, generar nuevo conocimiento y dinamizar nuestra economía local. La llegada de estudiantes, profesorado, profesionales y el impulso de iniciativas de investigación convertirá la ciudad en un foco de actividad académica y científica, con un efecto directo en el empleo, la actividad empresarial y los servicios».

«En Caixa Ontinyent siempre hemos creído que invertir en educación es invertir en futuro y, por eso, queremos estar al lado de este proyecto desde el primer momento, contribuyendo activamente al progreso y a la generación de oportunidades para nuestra gente», remarca Pla, que también agradece y pone en valor. «el compromiso, la colaboración y el intenso trabajo conjunto de la UV, el Ayuntamiento de Ontinyent y la Generalitat, que están haciendo posible que este proyecto estratégico avance con paso firme y se convierta en una realidad para nuestro territorio», zanja el presidente de Caixa Ontinyent.