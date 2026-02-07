La CHJ identifica cuatro puntos con riesgo "significativo" de inundación en la Vall d'Albaida y la Costera

La última revisión y actualización de los mapas de peligrosidad de inundación de la Demaración Hidrográfica del Júcar mantiene cuatro subtramos de los ríos Clariano y Albaida entre las áreas en las que se identifica un "riesgo potencial significativo" de desbordamiento.

Así consta en el borrador que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha sometido a consulta pública en el marco de la elaboración del tercer ciclo de la planificación antiinundaciones para el periodo 2028-2032.

En el río Clariano a su paso por la Vall d'Albaida, la última evaluación incluye tres tramos con elevada peligrosidad: el primero comienza en el Barranco de Ontinyent desde la CV-655 y acaba en el citado curso fluvial; el segundo parte desde el barranco de la Morera hasta aguas abajo de Aielo de Malferit y el tercero comprende desde un afluente a la altura de Villa Trinitat hasta el propio río Clariano. En la zona de Cantereria en Ontinyent se ha desplegado una potente inversión para desterrar el peligro para la población, con la creación de un parque inundable.

Por otra parte, el listado de 129 subtramos de áreas de riesgo potencial significativo de inundación también incorpora el tramo final del río Albaida, desde el embalse de Bellús hasta su desembocadura en el río Júcar, que atraviesa los términos de Xàtiva, el Genovés y varios municipios de la Ribera.

Todos estos tramos ya aparecían en los anteriores ciclos de la planificación que marcan el peligro de desbordamiento. El primer punto señalado en el Clariano se corresponde con los últimos 4 kilómetros del barranco de Ontinyent. Se trata de un cauce "muy encajado" con lecho rocoso en el que el río ha excavado numerosas pozas. Los obstáculos transversales se concentran en la parte inicial del subtramo, entre los que destaca por su altura y remanso el azud Pou de la Reixa. Aguas arriba de este se encuentra el azud del Pou Clar, que se encuentra colmatado. Los pocos obstáculos longitudinales existentes son muros de contención.

Cauce "muy encajado"

El segundo subtramo abarca 16 kilómetros del cauce del río Clariano, entre Ontinyent y Aielo de Malferit. Según los estudios previos de la CHJ, se trata de "un cauce muy encajado", en ocasiones con lecho rocoso en el que el río ha excavado numerosas pozas. Los obstáculos transversales, de escasa influencia, salpican todo el trazado, siendo cruces de infraestructuras urbanas en el entorno de Ontinyent y azudes en el tramo final. Los pocos obstáculos longitudinales existentes se concentran en el tramo urbano de Ontinyent. A lo largo del tramo existen también diversas edificaciones que provocan importantes reducciones de sección del cauce.

El tercer subramo se concentra en un barranco tributario del río Clariano. En cabecera se encuentra canalizado y entubado bajo el polígono industrial de Ontinyent. Aguas abajo del soterramiento discurre encajonado sin obstáculos hasta el curso fluvial, tal como se desprende de la memoria de la CHJ.

El tramo del río Albaida que atraviesa la Costera, por su parte, registra una gran densidad de azudes, con un total de ocho. Según anteriores estudios, la escasa urbanización de las riberas en esta zona "hace que no existan obras de defensa longitudinal y que sean muy escasas las obras de estabilización de márgenes". En todos los tramos citados también se identifica una intensa proliferación de cañas invasoras.