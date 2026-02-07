El hotel Murta de Xàtiva necesita una inversión de 200.000 euros para reabrir tras 8 años cerrado

El hotel-restaurante Murta de Xàtiva precisa de una inversión cercana a los 200.000 euros para poder reabrir sus puertas con todas las garantías. Así consta en el estudio de viabilidad económico-financiero que el Ayuntamiento de Xàtiva acaba de someter a consulta pública en el camino emprendido para tratar de adjudicar de una vez la gestión del edificio público municipal, que lleva siete años y ocho meses cerrado. Hasta el momento ha habido dos licitaciones fallidas. El consistorio quiere que a la tercera vaya a la vencida.

El informe calcula en 1.000 euros mensuales el canon que debería satisfacer la futura concesionaria para que el servicio hotelero y de restauración pueda ser rentable.

El documento incluye un compendio de las obras necesarias para poner en funcionamiento las instalaciones, en un precario estado desde que la última empresa que las regentó las abandonó sin previo aviso, dejando un reguero de deficiencias sin reparar. Durante el tiempo en que el complejo ha estado cerrado, el deterioro se ha acentuado, lo que obliga a practicar una limpieza a fondo, así como a sustituir falsos techos como consecuencia de las humedades y filtraciones registradas, sobre todo en zonas como la cocina o los baños del bar.

Por otra parte, la suciedad y los pequeños movimientos en la cubierta de la sala de banquetes -formada por una serie de carpas conectadas con una red de canaletas que forman la red de desagües de pluviales- también han generado filtraciones que han atravesado al interior. En el solado de los baños de la sala se ha producido un levantamiento y dos habitaciones se vieron seriamente dañadas por una posible fuga o rotura de las instalaciones de fontanería. Por otra parte, se tienen que revisar todas las instalaciones y se considera necesario sustituir prácticamente toda la carpintería exterior por una mucho más eficiente energéticamente.

El inmueble cuenta con una superficie de 4.250,8 metros cuadrados. El hotel cuenta con seis plantas y está formado por 30 habitaciones, mientras que el salón de banquetes tiene capacidad para 286 personas.

36.600 euros anuales de beneficios

El estudio de viabilidad realiza una estimación de la demanda de ocupación del hotel basándose en los datos de una encuesta a nivel autonómico. Desde un enfoque conservador, el documento estima que la ocupación del Murta se situaría un 25% por debajo de la media de Valencia interior. Aplicando una serie de cálculos, se prevén unos ingresos totales anuales de 347.000 euros por la explotación. En el lado contrario, se cuantifican todos los costes de gestión (incluidos los salariales y las inversiones) y se llega a la conclusión de que el resultado de la concesión del hotel arrojaría un saldo anual positivo de 36.636 euros, lo que supone un beneficio empresarial del 11,81%, superior al 6% fijado como umbral mínimo para garantizar la viabilidad de la concesión. Menos halagüeña es la perspectiva con el restaurante, que generaría un beneficio empresarial mucho más reducido, del 5,82%, por debajo de la citada horquilla. Sumando ambos ámbitos de gestión, se cifra en 1.004 euros el canon mensual que debería aportar la adjudicataria al ayuntamiento para que la reactivación del servicio sea asumible.

Noticias relacionadas

La apertura del Hotel-restaurante Murta se observa como una oportunidad para ampliar la oferta de alojamiento y restauración en un momento en el que el turismo cultural y de proximidad continúa creciendo en la Comunitat Valenciana, con Xàtiva como uno de los destinos más visitados. Desde el equipo de gobierno señalan el estudio de viabilidad como "un paso decisivo" para volver a hacer operativas las instalaciones, "claves para la oferta turística y económica de la ciudad".