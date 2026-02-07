Ontinyent ya tiene casi una mascota por cada tres habitantes

Es un cambio de hábitos sociales que se aprecia en todas las ciudades. El aumento de la presencia de mascotas es un hecho palpable. Solo hace falta acudir a un parque o recorrer una zona verde para ver a gente paseando el perro, en el ejemplo más común. La realidad es clara: está de moda tener mascota.

Y los datos confirman esta sensación. Las estadísticas del Registro Supramunicipal de Identificación de Animales (Rivia) exponen que en Ontinyent hay 12.303 mascotas registradas vivas. Teniendo en cuenta que las estadísticas del padrón vivo municipal sitúan al cierre de 2025 a la población de la capital de la comarca de la Vall d’Albaida en 37.451 habitantes, la conclusión es clara si se cruzan los dos datos: ya hay una mascota por casi cada tres habitantes. Y hablamos de animales registrados de forma oficial, por lo que habría que añadir a todos aquellos cuyos responsables no han inscrito.

Así, los registros oficiales más recientes confirman que hay 11.271 perros en la localidad, siendo el colectivo animal más numeroso. Dicho número confirma la presencia de 770 más que los contabilizados hace dos años. También hay 1.003 gatos registrados en la ciudad. Y hay espacio para otro tipo de animales más exóticos, como ocho mustelas y ocho ejemplares de cuatro especies diferentes de reptiles; por ejemplo.

Seis clínicas veterinarias

En la capital de la Vall d’Albaida hay operativas seis clínicas veterinarias en la actualidad. Algo que es normal: si aumenta la presencia de animales caseros se necesitan más profesionales especializados en sus cuidados.

Elena Sánchez trabaja como auxiliar en la clínica Hiroc, uno de los negocios de este tipo a los que pueden acudir los habitantes de Ontinyent. Ayer atendió a Levante-EMV y confirmó que cada vez hay más mascotas:«Sí, los datos no engañan. Se puede decir que está de moda, ha crecido el número de mascotas. Hay más gente con perros y gatos, por ejemplo».

«También hay que decir que la gente está mucho más concienciada. Cuando tienes un animal has de cuidarlo, la gente lo sabe. Eso sí, también se han de lamentar abandonos, sobre todo de gatos. Aún hay trabajo que hacer en este aspecto». Consultada sobre los costes de iniciar una aventura empresarial de este tipo, explicó que «es como todo, te arriesgas. Los costes de los productos son caros, como también son los tratamientos para los clientes. Es algo común».

La facultad, ¿En 2029?

Uno de los proyectos que podrían definir el futuro de Ontinyent como ciudad es la futura facultad pública de veterinaria, aún en fase embrionaria. En los últimos tiempos se ha hablado de que podría estar operativa en el año 2029. Aún es un proyecto que tiene que superar diferentes fases.

Noticias relacionadas

«En su momento se habló bastante entre el colectivo de profesionales veterinarios, no todo el mundo estaba a favor. No es un tema que haya salido de nuevo, la verdad», explicó la auxiliar. En una reciente visita realizada a la ciudad de Ontinyent, el nuevo presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca mostró el apoyo del ejecutivo autonómico al proyecto, definiéndolo como «un compromiso que está en marcha».