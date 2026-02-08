Rescatan a un escalador lesionado en la Cova de la Petxina de Bellús

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) se movilizó este sábado para evacuar a un hombre de 27 años que se había dislocado el hombro en la Cova de la Petxina, un enclave donde habitualmente se practica la escalada deportiva que se encuentra en el término municipal de Bellús.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se desplazaron hasta el lugar del accidente con el helicóptero V-990 y un médico, tras recibir el aviso a las 15.34 horas. El hombre rescatado por vía aérea fue posteriormente transferido a los servicios sanitarios.

El helicóptero del GERA, en el Estret de les Aigües. / Consorcio Provincial de Bomberos

La Cova de la Petxina es una cavidad prehistórica perteneciente al Paleolítico medio enclavada en el paraje de l'Estret de les Aigües, un espacio único de la Vall d'Albaida con alto valor ambiental y patrimonial. El Ayuntamiento de Bellús la rehabilitó y convirtió en un espacio museístico al aire libre en 2019. Los trabajos de restauración en la cueva, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco dentro del conjunto el arte rupestre mediterráneo, comenzaron en 2014 con la limpieza y eliminación de seis pintadas y grafitis con pintura de spray verde perpetradas en una acción vandálica.

El proceso de restauración, adecuación y museización impulsado por el consistorio permitió proteger la cueva con un vallado metálico instalado en la vertical de la visera y convertir este elemento patrimonial en un museo de arte neolítico al aire libre. La cueva conserva representaciones de dos estilos de arte rupestre prehistórico: arte esquemático y arte levantino.

Noticias relacionadas

Por otra parte, los integrantes del GERA también intervinieron este sábado en Calles, en la ruta de la Peña Cortada. A las 11:44 horas, los bomberos recibieron el aviso de un hombre de 74 años que había resultado herido en una pierna. Finalmente, fue evacuado y transferido a los servicios sanitarios.