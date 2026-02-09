Aielo de Malferit cierra el Museo de Nino Bravo a petición de la familia del cantante

El museo dedicado a Nino Bravo en su localidad natal, Aielo de Malferit, ha tenido que cerrar sus puertas de manera abrupta e indefinida dos décadas después de su inauguración. Así lo ha anunciado el alcalde de este municipio de la Vall d'Albaida, Juan Rafael Espí, a través de un comunicado remitido a la población.

La decisión obedece a un desencuentro con la familia del legendario cantante de fama mundial, que ha remitido un burofax al Ayuntamiento de Aielo de Malferit indicando la no renovación de los contratos de cesión de bienes, marca e imagen del artista, regulados en virtud de un acuerdo entre las partes.

La notificación hace expresamente referencia a que el consistorio ya no cuenta "con la autorización para hacer uso de la marca e imagen del artista”, hecho por el cual insta al cierre del Museo de Nino Bravo "de manera inmediata".

Ante esta comunicación, el ayuntamiento se ha visto en la obligación de clausurar el complejo ubicado en el Passeig de L’Eixample y de retirar todas las imágenes "de uno de los aieloners más ilustres de la población e hijo predilecto", debido a "la voluntad de la familia de rescindir los contratos unilateralmente" tras las desavenencias sobre la gestión del material.

Desde el Ayuntamiento de Aielo de Malferit han querido agradecer a la familia "todo este tiempo que hemos disfrutado y hemos dado a conocer a nuestro hijo predilecto", a tiempo que se muestran "abiertos a continuar colaborando". Por eso, invitan a los responsables del legado del cantante local "a poder repensar esta decisión de manera conjunta".

Dos décadas de andadura

El museo, inaugurado en 2006, recogía la trayectoria artística de Nino Bravo desde sus inicios hasta el punto más álgido de su vida profesional, así como su faceta personal y familiar. El complejo mostraba objetos personales y profesionales cedidos por la familia, los fans y amigos del inmortal cantante.

Más de medio millar de piezas de material audiovisual, fotográfico, sonoro y escrito relacionados con el cantante conformaban sus colecciones. Entre los objetos expuestos figuraban el micrófono y los trajes utilizados por Nino Bravo durante sus actuaciones, su libro de escolaridad, su cartilla militar, fotografías de su infancia y juventud, instantáneas inéditas de su despedida de soltero o carteles de sus actuaciones, entre otros elementos.

Desde su puesta en marcha, el museo había ido ganando peso específico y había organizado varios de los actos relacionados con el cantante, desde homenajes, hasta reuniones o recuerdos relacionados con la figura del cantante Nino Bravo. Los fondos del espacio de Aielo han servido de base para otras exposiciones conmemoraivas de la figura del artista en los últimos años.

(Información en actualización)