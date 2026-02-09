Ángela Fita suma un nuevo título de dobles tras ganar en Porto (Portugal)

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda obtuvo su vigesimosexto título de dobles del circuito mundial WTA, tras ganar, junto a su compañera, la suiza Ylena In Albon, el torneo de Porto (Portugal), celebrado del 2 al 8 de febrero y dotado con 50.000 dólares en premios. Ángela e Ylena vencían en la final del torneo a la pareja formada por la alemana Noma Noha Akugue y la bosnia Anita Wagner, por 6-4 y 7-6.

Un partido muy igualado que no se decidió hasta la muerte subida del segundo set, donde la pareja valenciano-suiza dio el espaldarazo final en el servicio. En cuanto al dúo centroeuropeo, nunca dio el brazo a torcer durante todo el encuentro y, tanto Fita como Albon, tuvieron que emplearse a fondo.

En esta ocasión, la setabense se centró en la modalidad de dobles, ya que en individuales cayó en primera ronda ante la tenista turca Ayla Aksu por 6-4, 6-7, 5-7, en un partido donde desperdició muchas oportunidades. Unos errores que no cometió en dobles, donde se “vengó” de esa derrota individual que le hubiese permitido seguir ascendiendo en el ranking mundial.