Ángela Fita suma un nuevo título de dobles tras ganar en Porto (Portugal)
La tenista de Xàtiva vence en la final, junto a su compañera la suiza Ylena In-Albon, a la pareja formada por la alemana Noma Noha Akugue y la bosnia Anita Wagner
Jesús Sansaloni
La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda obtuvo su vigesimosexto título de dobles del circuito mundial WTA, tras ganar, junto a su compañera, la suiza Ylena In Albon, el torneo de Porto (Portugal), celebrado del 2 al 8 de febrero y dotado con 50.000 dólares en premios. Ángela e Ylena vencían en la final del torneo a la pareja formada por la alemana Noma Noha Akugue y la bosnia Anita Wagner, por 6-4 y 7-6.
Un partido muy igualado que no se decidió hasta la muerte subida del segundo set, donde la pareja valenciano-suiza dio el espaldarazo final en el servicio. En cuanto al dúo centroeuropeo, nunca dio el brazo a torcer durante todo el encuentro y, tanto Fita como Albon, tuvieron que emplearse a fondo.
En esta ocasión, la setabense se centró en la modalidad de dobles, ya que en individuales cayó en primera ronda ante la tenista turca Ayla Aksu por 6-4, 6-7, 5-7, en un partido donde desperdició muchas oportunidades. Unos errores que no cometió en dobles, donde se “vengó” de esa derrota individual que le hubiese permitido seguir ascendiendo en el ranking mundial.
